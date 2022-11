Nivaldo “Londrina” Martins do Nascimento prepara lançamento de seu terceiro livro, com relatos sobre legado de lutas socioambientais

O experiente goleiro adamantinense Bruno, foi o destaque da equipe na importante conquista do título de campeão da Copa Amizade Regional de Futebol Médio da equipe do C. A. do Morro de Lucélia/ Restaurante Panela Caipira/ Marcin Funilaria, na vitória nas penalidades por 5 a 3, após empatar no tempo normal em 2 a 2 com o bom time da Vila Freitas F.C./Fort Pedras Marmoraria/ Star Motos/ Sportbec/ Arlete Salgados.

Após praticar grandes defesa durante o jogo, o goleiro foi fundamental na disputa das penalidades defendendo duas penalidades, mostrando toda sua experiência na conquista do título de campeão do C.A. do Morro de Lucélia.

As finais da 3° edição da Copa Amizade Regional de Futebol Médio, foi realizada no sábado (19) no Parque Cecap, que teve a presença de um bom número de esportista presente de Adamantina e cidade vizinhas.

PATOS F.C. FICA EM 3°LUGAR

A equipe do Patos F.C. do mandatário e treinador Natan Quessa ficou na terceira colocação ao vencer por 6 a 1 a equipe Vila Jamil F.C.

ARTILHEIRO E GOLEIRO MENOS VAZADO

A organização da competição esportiva premiou ainda o artilheiro pacaembuense Elton “Rebeco” dos Patos F.C., com 12 gols, já o goleiro menos vazado foi Paulinho, além Evandro Porquinho e Marquinhos da equipe da Vila Freitas F.C.

ARBITRAGEM

O árbitro da disputa final foi conduzido por Fábio Souza Pereira “Fábio Beiço” que teve uma excelente atuação. Beiço encerrou no jogo da final suas atividades de árbitro.

Na foto, o goleiro Bruno que foi decisivo na cobranças de penalidades.