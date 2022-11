Homem é preso por tentativa de homicídio após esfaquear conhecido no pescoço

Um homem de 37 anos de idade morreu atropelado por volta das 2h40 deste sábado (19), na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros – (SP-294), em Dracena.

O acidente ocorreu no km 647+800 metros, próximo ao trevo da cidade.

O motorista de um caminhão trator, acoplado com dois semirreboques, transitava pela via quando se deparou com o pedestre que se levantava do solo. Segundo o condutor, não houve tempo de evitar o acidente.

O tráfego no local foi administrado por equipes da Eixo SP. Foram acionadas a Polícia Civil e Polícia Científica.