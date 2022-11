CICOM 2022 debate a comunicação e o design na era digital

O curso de Direito do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) realizou o III Júri Simulado no salão do Tribunal do Júri do fórum da Comarca de Adamantina. Trata-se de uma atividade realizada em parceria com o Ministério Público (MPSP) e com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP).

A atividade ocorreu no dia 9 de novembro, envolvendo 30 alunos do 10º termo do curso de Direito, que representaram os envolvidos em um caso real sobre feminicídio, atuando nas diferentes áreas jurídicas, como juiz presidente da sessão do Júri, promotores, advogados, jurados, réu, testemunhas e serventuários do Poder Judiciário. O Júri Simulado foi acompanhado presencialmente por 150 alunos do curso de Direito da UniFAI.

A juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Adamantina, Dra. Ruth Duarte Menegatti, orientou diretamente os alunos, proferindo explicações sobre a importância do Tribunal do Júri e as etapas processuais, contribuindo para o aprendizado dos discentes e para o sucesso do evento.

O Dr. Marlon Roberth de Sales, promotor da 3ª Promotoria de Justiça (PJ) de Adamantina, identificou o caso a ser simulado e auxiliou os alunos que atuaram na acusação, orientando sobre as atribuições do Ministério Público no processo criminal de competência do Tribunal do Júri, cooperando para que o evento cumprisse a sua missão educativa de formação jurídica dos estudantes de Direito.

O Júri Simulado, para os alunos que atuam diretamente, complementa a disciplina de prática jurídica ministrada pelo Prof. Me. José Eduardo Lima Lourencini, organizador da atividade simulada. Trata-se de um evento de extensão para os demais alunos espectadores, pois o tema é relacionado com a realidade social e com a aplicação do Direito em busca de Justiça nas relações humanas, fazendo parte do Programa UniFAI Cidadã, coordenado pela Prof.ª Dra. Fernanda Stefani Butarelo. A atividade conta com o apoio do coordenador do curso de Direito da UniFAI, Prof. Me. Igor Terraz Pinto.

A professora Fernanda ressaltou a importância do evento que aproxima os discentes das atividades jurídicas desempenhadas profissionalmente e promove reflexão sobre a importância do Direito nas relações humanas e sociais: “O Júri Simulado contribui para a formação dos alunos que participam da sessão simulada e de todos os estudantes que acompanham o caso simulado, promovendo um olhar para a prática jurídica integrada com os conflitos existentes na sociedade, pois o Tribunal do Júri tem competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Neste ano o caso real foi um feminicídio, possibilitando uma maior consciência sobre a necessidade de combater todas as formas de violência contra as mulheres”, registrou a professora.

A coordenação e os professores do curso de Direito da UniFAI parabenizam os estudantes de Direito pela participação exemplar e agradecem a todos os envolvidos, especialmente a Dra. Ruth pela imprescindível colaboração e pela possibilidade de o evento ser realizado no Plenário do Júri local, com autorização do Tribunal de Justiça, e ao Dr. Marlon por identificar um caso real importante para o aprendizado dos alunos e por acompanhar o desenvolvimento da atividade.