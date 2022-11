Segue até segunda-feira a visita das Relíquias de Santa Teresinha do Menino Jesus em Adamantina

As equipes do C. A. do Morro de Lucélia/ Restaurante Panela Caipira/ Marcin Funilaria e a Vila Freitas F.C./Fort Pedras Marmoraria/ Star Motos/ Sportbec/ Arlete Salgados se enfrentaram neste sábado (19) às 16h30, no campo do Parque Cecap, na grande final da competição adamantinense a disputada 3ª Copa Amizade Regional de Futebol Médio.

As equipes chegam na disputa final após garantir a classificação em dois jogos das semifinais (ida e volta) com os resultados diante das equipes do Vila Jamil F.C. (5 a 2 e 3 a 2) e Patos F.C. (1 a 1 e 1 a 0). As equipes perdedoras disputaram na preliminar às 15h30, o jogo de 3° e 4° lugar.

OLHO NO APITO

Para apitar a disputa final, o escolhido pela coordenação da competição é Fábio Souza Pereira “Fábio Beiço”, árbitro adamantinense experiente e enérgico.

ELES PODEM DECIDIR

Os meias atacante Dudinha (Vila Freitas F.C.) e Xandy Drogba (C.A. do Morro) são jogadores que podem decidir na disputa final.