Homem morre atropelado na SP-294

Uma menina de 8 anos de idade morreu na tarde de ontem (11), após ser atropelada por um ônibus circular da Prefeitura de Pacaembu.

O acidente ocorreu no Bairro Nova Pacaembu e infelizmente, mesmo sendo acionado o socorro, não houve o que fazer, já que a vítima morreu no local do acidente.

O motorista de ônibus da Prefeitura de Pacaembu, que estava preso desde ontem (11), foi solto neste sábado e vai responder ao processo em liberdade.

De acordo com apurado pelo jornalismo Folha Regional junto à Polícia Civil, apesar de ter sido solto, o motorista assinou um termo de que sua liberdade dependeria do cumprimento de alguns requisitos, sendo o de se apresentar em juízo um deles.

No inquérito aberto pela Polícia Civil de Pacaembu, ele deve responder pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor com algumas qualificativas. Ainda de acordo com a Polícia Civil, ele havia sido agredido por populares e precisou ser atendido por médicos que optaram por transferi-lo para Adamantina devido aos ferimentos sofridos.

Após ser liberado pela equipe médica, ele foi encaminhado para a Cadeia Pública de Adamantina e posteriormente encaminhado para a audiência em Dracena.

A Polícia Civil vai ouvir testemunhas e contar com um laudo da Polícia Científica que vai nortear as investigações.

O corpo da vítima foi velado na manhã de hoje e sepultado diante de grande comoção de pessoas de Pacaembu e região.