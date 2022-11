Vila Freitas e Morro estão na final da Copa Amizade de Adamantina

O meia atacante Dudinha, garantiu a classificação da Vila Freitas na disputa final da 3ª Copa Amizade de Futebol Médio de Adamantina.

Com único gol marcado nos minutos finais da segunda etapa, no apagar das luzes, o meia atacante Dudinha garantiu a vitória e classificação da Vila Freitas F.C./ Fort Pedras Marmoraria/ Star Motos/ Sportbec/ Arlete Salgados, para a disputa final ao vencer por 1 a 0, o bom time dos Patos F.C./ Barbearia do Rafa/ Cross Hard/ Della Conveniência / Barbearia Tico Barros/ Natany Fisioterapeuta.

Mesmo jogando pelo empate e sabendo da dificuldade que iria encontra diante do bom adversário, os comandados do treinador Gilson Bia, foram guerreiros em campo com muita raça e superou com um futebol ofensivo o time dos Patos F.C. que contava com as experiências de Pedro Rinaldi (Mirassol F.C.) e Nader (Londrina E.C.). O confronto entre as equipes foi no jogo de volta das semifinais da competição realizado na quinta-feira (17) no Parque Cecap.

No outro jogo o C.A. do Morro de Lucélia/ Restaurante Panela Caipira/ Marcin Funilaria também garantiu sua classificação para a disputa final ao vencer por 3 a 2, o bom time da Vila Jamil F.C./ André Calhas Nossa Senhora das Graças/ Mercado Aliança/ Bar do Beto/ Comercial Aguapeí – Márcio Dentão / Zé Valente/ Bar do Riquinha.

ARBITRAGEM

A boa arbitragem foi conduzida pelo Bastense Rogério Moraes Aguiar.

PARQUE CECAP

As disputas finais serão realizadas neste sábado (19) no Campo do Parque Cecap.

No primeiro jogo às 15h30 – disputa 3° e 4° lugar entre Vila Jamil F.C./ André Calhas Nossa Senhora das Graças/ Zé Valente e Patos F.C./ BarbeariadoRafa.

No segundo confronto a grande disputa final entre C.A. do Morro / Restaurante Panela Caipira e Vila Freitas F.C./ Fort Pedras Marmoraria / Sportbec.

Na foto, o meia atacante Dudinha, que fez o gol da vitória da Vila Freitas.