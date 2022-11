Prefeitura de Adamantina encaminha projeto de lei para concessão de abono natalino aos servidores municipais e da UniFAI

Nos dias 7 e 8 de novembro, os alunos do 2º e 6º termos do curso de Pedagogia do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) participaram da XIV Mostra de Materiais Pedagógicos no Câmpus II.

A coordenadora do curso e responsável pela Mostra, Prof.ª Ma. Siomara Augusta Ladeia Marinho, trabalhou no evento com as disciplinas de Alfabetização: Projetos Pedagógicos Interdisciplinares e Educação Especial, atuando na orientação dos alunos na confecção dos materiais.

Na primeira noite, dia 7, os estudantes do 6º termo apresentaram materiais pedagógicos adaptados, com objetivo de ampliar as potencialidades cognitivas do aluno e mostrar como trabalhar em uma escola inclusiva.

De acordo com a docente, são materiais que representam alternativas para a resolução de problemas funcionais vivenciados pela pessoa com deficiência, recursos que se traduzem em material escolar adaptado.

A aluna Letícia da Silva Messias, do 6º termo do curso, confeccionou um livro sensorial. “Eles são muito importantes, pois desenvolvem o raciocínio, a atenção, a coordenação motora, a percepção e outras habilidades e pode ser utilizado com crianças de várias idades e diversas particularidades”, afirma.

As estudantes do 2º termo Bianca França Rodrigues da Silva, Gabriele G. A. Tito e Maria Luiza Alves Marques mostraram em sua apresentação como trabalhar a interdisciplinaridade com o tema Copa do Mundo em sala de aula. “A copa do mundo é uma grande oportunidade para enriquecer os conteúdos das aulas ligando-as ao maior evento esportivo do mundo. Eventos desse porte se tornam ótimos motivadores para aulas diferenciadas, desenvolvendo atividades e habilidades que estimulam a criatividade, pesquisa, trabalho em grupo, reconhecer o valor da pluralidade e da diversidade cultural, conhecer as várias etnias e culturas, valorizá-las e respeitá-las”, completa Gabriele.

Conforme a Prof.ª Siomara, a interdisciplinaridade é movida pela integração, atitude de ousadia e mudança. “A atividade contribui para que educandos e educadores criem uma relação de confiança e laços de afetividade entre si, além de ampliar e construir novos conhecimentos através da pesquisa”, explica.

Grande parte do material exposto na XIV Mostra de Materiais Pedagógicos da UniFAI será doada à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Adamantina e Lucélia. Outras unidades educacionais de Adamantina e cidades vizinhas também receberam uma parcela dos trabalhos.

“Agradeço aos alunos por terem trabalhado sem medir esforços para que fosse possível a concretização da XIV Mostra”, finaliza a docente responsável.