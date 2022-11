ARTIGO: Província, Mentes Medíocres e Patriotas sem Pátria…

“No fundo, talvez o problema da pátria não passe de um problema de linguagem! Onde quer que se encontre, aonde quer que vá, o homem continua a pensar com as palavras e com a sintaxe do seu país.” (Roger Gard)

Aos Manés provincianos, dedico!

Sérgio Barbosa (*)

Faz algum tempo que estão ACAMPADOS em frente ao TG local, isso é, aqueles/as que se dizem PATRIOTAS (sic) desta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, ainda, misturam tudo ao mesmo tempo, ou seja, POLITICAGEM de quem não sabe PERDER, bem como, RELIGIÃO sem DEUS ou JESUIS, bem como, FALTA DE CONHECIMENTO HISTÓRICO…

Portanto, trata-se de um bando de MENTES MEDÍOCRES com suas camisas e bandeiras amarelas para muita DESINFORMAÇÃO patrocinada pelos famigerados e IDOLATRADOS FAKE NEWS, assim, como diz o dito popular, CADA MEDÍOCRE COM SUAS LOUCURAS…

Porém, o dia 1 DE JANEIRO está chegando para TODOS/AS e com certeza o VERMELHO vai ser a COR DA VEZ daqui pra frente, claro, essa CAMBADA DO VERDE E AMARELO devem continuar com seus desencontros HISTÓRICOS, também, muitas ORGANIZAÇÕES GOLPISTAS que estão apoiando essa TURMA DE ARAQUE…

Seria de bom tamanho pra todos/as que aquela ÁREA MILITAR fosse DESBOQUEDA para as IDAS E VINDAS das pessoas, tendo em vista que trata-se de um ESPAÇO DE SEGURANÇA MÁXIMA, bem como, assim que entrar este NOVO ANO NOVO, o COMANDANTE EM CHEFE será outro e tudo pode ocorrer com essa CAMBADA DE ALOPRADOS/AS PROVINCIANOS/AS…

Saber PERDER é uma VIRTUDE em todas as áreas, porém, pelo visto ou NÃO VISTO, tais MENTES MEDÍOCRES se recusam a ACEITAR O RESULTADO DAS URNAS, talvez, ou melhor, com certeza por serem MANÉS travestidos de PATRIOTAS…

Disse o pensador do outro tempo do tempo que O TEMPO É SENHOR DA RAZÃO, todavia, duvido que tal frase possa ser útil pra essa TURMA que são DOUTRINADAS PELA DESINFORMAÇÃO e ponto quase final…

O momento, pelo menos pra quem está do outo lado, ou seja, da DEMOCRACIA e dos FATOS HISTÓRICOS, continua no mesmo RITMO de sempre, haja vista que o RESULTADO está REFERENDADO e não tem mais volta por causa desta CAMBADA DE ALOPRADOS/AS que estão circulando nos quatro cantos deste PAÍS DO FAZ DE CONTA…

Entretanto, nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, pra variar e como tudo fica muito PRÓXIMO, parede que o APITO continua perdendo FORÇA e os tais CAMISAS AMARELAS com BANDEIROLAS nas mãos, bem como, nos VEÍCULOS, com certeza, VÃO AMARGAR UMA RESSACA daquelas depois da POSSE do NOVO PRESIDENTE…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

____________________________

(*) jornalista diplomado e professor universitário.

e-mail: barbosa.sebar@gmail.com