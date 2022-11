Reforma e adequação do prédio do Museu Municipal tem 90% de obras executadas

As obras de reforma e a adequação do prédio que abrigará o futuro Museu e Arquivo Histórico de Adamantina já atingiram já 90% de execução, segundo informação passada ao Folha Regional na última quarta-feira (9) pela Prefeitura do Município.

Até agora são quase oito meses de melhorias, tendo em vista que foram iniciadas no dia 21 de março deste ano pela empresa Yasmim Moreira Santos Construtora Ltda, contratada por meio de processo licitatório pelo valor de R$ 193.418,60.

O Museu será instalado no imóvel em desuso que era sede da Igreja Budista de Adamantina, cuja destinação ao Município foi assinada em outubro do ano passado.

Ainda de acordo com a Prefeitura, entre as reformas e adequações já promovidas estão a substituição do forro, do piso cerâmico e azulejo nas áreas molhadas, instalação de esquadrias em vidro temperado e implantação de completa acessibilidade. Os serviços estão em fase final. São realizadas agora as seguintes etapas: pintura, instalação de pisos intertravados, parte elétrica e limpeza.

As obras estão sendo viabilizadas por meio de recursos oriundo do MIT (Município de Interesse Turístico). Com isso, Adamantina pode pleitear recursos do Governo do Estado para investimento em ações de infraestrutura e melhorias turísticas, como o caso do Museu e Arquivo Histórico.

Apesar da aproximação do término das intervenções no imóvel, não foi informada à reportagem qual a previsão de inauguração do espaço, o que deve ser definido somente depois da entrega das obras pela empreiteira.