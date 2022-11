Prefeitura decreta alteração no expediente das secretarias nos dias dos jogos da Seleção Brasil na Copa do Mundo 2022

A Divisão Administrativa do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) divulgou nesta quarta-feira, 16, a alteração do horário de funcionamento da Instituição nos dias de jogos da Seleção Brasileira Masculina de Futebol na Copa do Mundo FIFA 2022, no Catar.

No primeiro dia de jogo da seleção, 24 de novembro, quinta-feira, o turno matutino trabalhará em horário normal, mas o vespertino terá encerramento do expediente às 15 horas. Não haverá atividades no período noturno e o atendimento será retomado no dia seguinte.

No dia 28, segunda-feira, o turno matutino terá encerramento de expediente ao meio-dia, sem funcionamento nos períodos vespertino e noturno. As atividades serão retomadas no dia seguinte.

Já no dia 2 de dezembro, sexta-feira, o turno matutino terá expediente normal e o vespertino encerrará as atividades às 15 horas. O turno noturno iniciará o expediente às 19 horas, com atividades acadêmicas e aplicação de provas.

Caso o Brasil se classifique para as próximas fases do mundial, novas alterações no expediente serão comunicadas.