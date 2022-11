Voleibol Masculino da Selar/Adamantina é campeão e feminina é vice da LIVEA

O adamantinense Everton Cardoso “Evinho”, morador do Jardim Brasil, aos 19 anos vai ter sua grande oportunidade no futebol.

Evinho, que tem os direitos federativos vinculados ao empresário adamantinense Daniel Dias Cruz 9, vai estar entre os mais de três mil jogadores das 128 equipes, divididas em 32 grupos de 4, da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a conhecida “Copinha”, evento organizado pela Federação Paulista de Futebol.

Evinho vai jogar para a tradicional equipe do V.O.C.E.M de Assis (Vila Operária Clube Esporte Mariano), que está no Grupo – 18, juntamente com Ponte Preta, América MG e Retrô PE.

A Copinha, competição considerada o maior torneio de futebol de categorias de base, iniciará no dia 2 de janeiro e tem seu encerramento no dia 25, aniversário de São Paulo. As partidas são em sedes distribuídas em diferentes regiões do interior do Estado de São Paulo.

OPERÁRIO E INDEPENDENTE

No currículo de Evinho, tem passagem nas equipes do Operário F.C. de Várzea Grande e no Independente de Limeira – Sub 20.

EMPRESÁRIO

Segundo o empresário Daniel Dias Cruz 9, o Evinho tem tudo para mostrar um bom futebol nesta competição, pois talento ele tem de sobra.