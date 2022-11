CLÍNICA VIDA E SAÚDE: cuidados multidisciplinares com a saúde infantil

Adamantina conta com uma das mais completas clínicas multidisciplinares voltadas para o bem-estar dos pacientes da Cidade Joia e região, com ênfase no público infantil: a Clínica Vida e Saúde.

Seu corpo de especialistas conta com a seriedade e a dedicação das profissionais: Aline Garcez Virgílio (psicóloga e neuropsicóloga infantil); Beatriz Cristina Silva Santos (terapeuta ocupacional); Laís Daniel Ferreira (psicóloga e analista do comportamento); Letícia Ozelin Domingues (psicóloga); Luciana Parisi Martins Yamaura (psicóloga, neuropsicóloga infantil e analista do comportamento); Mery Hellen Tranche Lima Alves (fonoaudióloga infantil) e Tatiane Fazion de Freitas (fisioterapeuta neurofuncional infantil e adulto).

A clínica conta com ambientes climatizados e salas dotadas de recursos para o atendimento de pacientes e terapias, além de toda a infraestrutura para recepcionar os atendidos e seus familiares em todas as idades.

Localizada na avenida Capitão José Antônio de Oliveira, 48 no centro de Adamantina, trabalha com atendimento agendado através do telefone: (18) 99816-7625. Instagram: @clinicavidaesaudeadt