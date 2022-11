Na “Proclamação da República”, manifestantes mantém atos no Tiro de Guerra de Adamantina

As equipes do Guarani F.C. Sub-11 e Sub-13, que representa o Adamantina/ Selar, no Campeonato Estadual de Futebol de Categoria Menores “Bom de Bola Bom na Escola ” Fase Regional, entraram em campo nesta terça-feira (15), no Estádio Municipal Antônio Goulart Marmo de Adamantina, em mais uma rodada da competição.

As equipes Adamantinense enfrentou Teodoro Sampaio e fizeram seu dever de casa e não decepcionaram os seus pais e torcedores que foram prestigiar as duas partidas.

Na primeira partida no Sub-11, vitória do Guarani F.C. por 2 a 0, com os gols de Kaique e Daniel Chagas.

Na segunda partida o Sub-13, também venceu por 2 a 0, com os gols marcado por Zé Mazarin e Kadu (sendo o gol marcado de meia bicicleta).

CAMPEÕES

Vale ressaltar que somente o campeão de cada categoria da fase regional disputará a final Estadual da Competição.

Na foto, os garotos Zé Mazarin e Kadu que marcaram os gols do Sub13, do Guarani F.C./Selar.