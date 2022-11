Alcio Ikeda Jr anuncia acordo com Paulo Cervelheira na busca pela Presidência da Câmara

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, realizará mais um evento com o objetivo de evidenciar os atrativos do município, pois a cidade é Município de Interesse Turístico (MIT). Chamada de A Rota da Cachoeira, o passeio ciclístico terá como destino a Cachoeira do Boton e acontece neste feriado de 15 de novembro.

De acordo com um dos organizadores, Rafael Shimada, o local é agradável, tem uma bela queda d’água.

“Ali, os participantes poderão tirar fotos, gravar vídeos e aproveitar para tomar um banho de cachoeira. A segunda parte, a de retorno, tem sua chegada, pelo mesmo caminho, no Restaurante e Pesqueiro Tucuruvi, onde os inscritos participarão de sorteios de brindes. Haverá serviço de almoço e bar, com preços especiais aos inscritos”, explica.

Shimada comenta que o passeio ciclístico está aberto a todos os praticantes e entusiastas do ciclismo MTB de Adamantina e Região, mas por questões de segurança e capacidade física, a idade mínima dos participantes é 16 anos, conforme o regulamento disponibilizado no site de inscrição (https://incentivoesporte.com.br/#/evento/rota-da-cachoeira–adamantina-sp)

O percurso, composto por estradas de terra, conta com aproximadamente 45km. E a expectativa é que os participantes concluam o trajeto em até 5 horas.

“Os passeios ciclísticos são importantes, porque representam uma forma democrática, capaz de unir as pessoas, estabelecer e fortalecer os laços de amizade e de aprendizagem no esporte a Rota da Cachoeira, permite que o participante pedale com alegria e entusiasmo, pelo simples amor ao pedalar. O contato com a natureza e com as suas mais simples surpresas proporciona muita diversão e gratidão”, assegura.

A Rota da Cachoeira é um evento gratuito e sem fins lucrativos, organizado pelo Sem Rumo Bike Clube, grupo adamantinense, fundado em 2012, e que se dedica à promoção e visibilidade do ciclismo mountain bike no Município de Adamantina.

“O evento conta com apoiadores das cidades de Adamantina, Inúbia Paulista e Osvaldo Cruz, com destaque à Bicicletaria Ideal Bikes, do parceiro Adilson Vagner Delai; do Pesqueiro e Restaurante Tucuruvi, que tem a direção do parceiro Gil; do Restaurante e Pizzaria Cartola, do nosso amigo Julio Crepaldi; da Pizzaria Veneza, da empresária Márcia Costa; da Stillus Bike Shop, dos parceiros Márcio e Carine, e da Cooperativa de Consumo de Inúbia Paulista, que honraram a realização do evento com o oferecimento de brindes, que serão sorteados entre os participantes inscritos”, finaliza.

Rotas

O objetivo da Secretaria de Cultura e Turismo é identificar, divulgar e promover rotas turísticas no município, principalmente na zona rural, rica em atrativos e história.

A Rota 1, denominada de Queijaria Monte Alegre, tem início na Estrada 14 e passa pelo Bairro Monte Alegre, Chácara do Cazé, Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, Bairro Alto da Boa Vista, Colégio Agrícola, Usina de Lixo, Chácara do Fred, entre outras, com parada na Queijaria Monte Alegre, onde os visitantes podem conhecer vários atrativos e tomar um delicioso café da manhã.

A Rota 2 terá a denominação de Rota da Cachoeira e será inaugurada neste feriado de 15 de novembro. Já a Rota 3 vem sendo estudada e deverá receber a denominação de Rota do Café, com previsão de acontecer no início de 2023.