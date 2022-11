Saiba o que abre e fecha em Adamantina no feriado da Proclamação da República

Homens acima de 45 anos, entre servidores técnico-administrativos e docentes da UniFAI e demais membros da comunidade interessados, foram o público atendido pelos cursos de Enfermagem e Medicina do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) nesta quarta-feira, 9.

A ação, realizada no Bloco V do Câmpus II (Av. Francisco Bellusci, nº 1.000), integra a campanha Novembro Azul cujo objetivo é a prevenção do câncer de próstata, hipertensão e diabetes.

“Finalizamos um dia bastante produtivo de atenção e cuidados à saúde masculina. Atendimento individualizado e humanizado não só no rastreamento do câncer de próstata, mas na saúde em geral do homem. Parabenizo os pacientes que estiveram presentes se preocupando e cuidando de sua saúde, os alunos pelo atendimento ético e a UniFAI pela iniciativa e realização”, avalia o urologista e professor do curso de medicina da UniFAI, Prof. Me. Antonio Carlos Heider Mariotti.

Os atendimentos ocorreram das 9h às 11h e das 14h às 16 horas no Laboratório de Exame Clínico Objetivo Estruturado (OSCE), localizado no térreo. Não foi necessário realizar agendamento.

A equipe de enfermagem, composta por professores e estudantes, o urologista Prof. Me. Antonio Carlos Heider Mariotti, os alunos do 6º e 8º termos de Medicina e os participantes da Liga Acadêmica de Cirurgia foram os responsáveis pelos atendimentos.

A ação foi realizada em conjunto com as pró-reitorias de Ensino, Pesquisa e Pós-Graduação, e Extensão e as coordenações dos cursos de Medicina e Enfermagem.