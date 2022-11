OESTE SEGUROS: ao celebrar 30 anos, empresa anuncia expansão

Um coquetel realizado na noite de terça-feira (8), no auditório do Ipê Palace Hotel de Adamantina, marcou a celebração dos 30 anos de sucesso da Oeste Seguros de Adamantina.



Estiveram presentes no evento os parceiros da Oeste Seguros; clientes; autoridades e seu corpo profissional comandado pelo empresário Marco Souza Filho, que desde 2015 está à frente da renomada corretora de seguros, representando com brilhantismo o saudoso pai “Marcão”, como era conhecido por todos.



Na ocasião, foram apresentados os números da empresa que hoje conta com mais de 25 mil clientes espalhados em todo o Brasil e que cresce todos os dias com mais de 1 mil contratos fechados mensalmente e com todos os serviços prestados.



Uma grande novidade também foi apresentada aos participantes, a inédita parceria com um dos maiores bancos digitais do País, o “C6 Bank” e a Porto Seguro Bank que tem o intuito de oferecer produtos financeiros com baixo custo, conta corrente sem taxas, financiamentos, consórcios, cartões de crédito e previdência para profissionais e empresas sem burocracia e os problemas enfrentados com as instituições financeiras existentes no mercado.

Para 2023 está projetada sua expansão com foco nas regiões de Presidente Prudente, Araçatuba, Marília e Três Lagoas.

“A tecnologia mudou muita coisa e possibilitou estarmos ainda mais perto dos nossos clientes e daqueles que buscam por nossos produtos e serviços. Motivo de muita alegria poder comemorar os 30 anos desta empresa que cresce e que a cada dia mais se projeta para um futuro de bons frutos que serão colhidos por todos, inclusive por aqueles que acreditam em nosso potencial e trabalho”, destacou Marco Souza Filho.



A Oeste Seguros fica na al. Dr. Armando Salles de Oliveira, 361 – centro de Adamantina. Telefone: (18) 3502-3502.