Clayton & Romário liberam a música inédita “o grau bateu”

Quase um mês depois de um dos dias mais memoráveis na carreira dos irmãos, chega a hora de lançar a primeira faixa do projeto “Clayton & Romário No Mineirão”, gravado no gramado do estádio, em Belo Horizonte. Com um público estimado em 20 mil pessoas e a presença de celebridades, amigos e do astro Luan Santana, que dividiu os vocais com a dupla em uma canção inédita, o novo projeto dos irmãos vem para consolidá-los como uma das maiores vozes do sertanejo atualmente. E o primeiro lançamento do audiovisual, o single “O Grau Bateu”, que fica disponível nas plataformas de áudio às 21h desta quinta (10), é mais uma amostra de todo talento da dupla que há anos ganhou o coração dos brasileiros.

Composta em conjunto por Ricardo Vismark, Ronael, Elvis Elan e Henrique Casttro e interpretada com toda emoção e amor por Clayton & Romário, a canção narra uma relação complicada e contemporânea, na qual os amantes só têm coragem para se encontrarem quando estão bêbados; e o narrador reconhece à companheira que “Se tira a bebida de você, tira eu”.

A faixa, que levou o público presente no Estádio do Mineirão à loucura, onde dançavam, pulavam e gritavam em aprovação ao belo show da dupla, também ganha um videoclipe, que fica disponível no YouTube às 11h de sexta (11) com imagens extraídas do DVD, gravado no último 15 de outubro.

“Cara, essa música tá muito boa. Eu mesmo não paro de ouvir”, conta Clayton com um sorriso. “Quem acompanha a gente sabe que tudo o que fazemos, é com muito amor e dedicação, e dessa vez não foi diferente. Esperamos que vocês curtam muito esse nosso primeiro single! Ainda vem muita coisa boa desse projeto que a gente tá doido pra compartilhar com geral. Fiquem de olho nas redes sociais.”, conclui.

“A gente tá muito feliz de mostrar pra vocês essa primeira música”, revela Romário. “Passamos por muita coisa pra chegar até aqui e graças a essa galera maravilhosa que nos acompanha, vai aos shows, nos manda mensagem, nos incentiva sempre, hoje nós estamos realizando grandes sonhos. Eu torço por cada um de vocês e agradeço do fundo do meu coração. Ouçam muito ‘O Grau Bateu’, porque fizemos pra vocês”, finaliza.

O palco 360º, os painéis de LED, a iluminação fantástica, um show pirotécnico incrível e o cenário impecável só abrilhantaram mais o show, que foi um espetáculo graças ao amor, talento e entrega de Clayton & Romário.

Com direção de vídeo e de fotografia assinados por Anselmo Troncoso e direção geral por Felipe Nascimento e Rafael Almeida, “Clayton & Romário No Mineirão” tem produção musical de Diego de Souza, e seleção de repertório por Wendell Marques – responsável por escolher todos os repertórios da carreira da dupla Jorge e Mateus.