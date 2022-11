ARTIGO: Província em tempo de retrocesso democrático…

“A pátria não é ninguém; são todos; e cada qual tem no seio dela o mesmo direito à ideia, à palavra, à associação. A pátria não é um sistema, nem uma seita, nem um monopólio, nem uma forma de governo; é o céu, o solo, o povo, a tradição, a consciência, o lar, o berço dos filhos e o túmulo dos antepassados, a comunhão da lei, da língua e da liberdade.” (Rui Barbosa)

Sérgio Barbosa (*)

Nestes últimos dias, ou seja, depois do resultado do dia 30, ainda, as denominadas MENTES MEDÍOCRES PROVINCIANAS continuam circulando com suas BANDEIRAS PIRATAS em defesa daquele que continua ESCONDIDO em sua INSIGNIFICÂNCIA POLÍTICA como DITO CUJO…

Entretanto, deste lado, ou seja, nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, os ditos PATRIOTAS travestidos com as cores que foram apropriadas INDEVIDAMENTE, continuam APOSTANDO no RETROCESSO que vem ocorrendo, ou melhor, que ocorreu nos últimos SEIS ANOS…

Torna-se PATÉTICO que esses ditos PATRIOTAS de ocasião, ainda, com suas BANDEIRAS e CAMISAS da tal CBF, estejam na CONTRAMÃO da HISTÓRIA, tendo em vista que DESCONHECEM os fatos históricos relacionados com os ANOS DE CHUMBO e assim por diante…

Na realidade, a PROVÍNCIA outorgou ao PERDEDOR uma enxurrada de VOTOS DE APOIO ao seu DESGOVERNO GENOCIDA, todavia, deve-se registrar que faz anos e anos que tais ELEITORES/AS atestam e reforçam o RETROCESSO contra o DESENVOLVIMENTO e ponto quase final…

Entendo que tais DESENCONTROS são PATROCINADOS pelos DONOS DO PODER em nome do CONTROLE TOTAL destas MENTES MEDÍOCRES que circulam nos quatro cantos desta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

Mas, como diz o dito popular, NADA COMO UM DIA DEPOIS DO OUTRO, assim, agora chegou o momento de DAR A VOLTA POR CIMA deste ATRASO patrocinado pelo DESGOVERNO BOZZONARO, bem como, pra cima daquelas ORGANIZAÇÕES que colocam acima de BEM e do MAL, haja vista que estão buscando apenas interesses PRÓPRIOS…

A dita MASSA DE MANOBRA, neste caso, as famigeradas MENTES MEDÍOCRES, estão sempre ACREDITANDO nas FAKE NEWS disseminadas pelas REDES SOCIAIS…

Todas as tentativas de PASSAR POR CIMA do resultado pelo DESGOVERNO BOZZONARO com apoio dos/as seus APOIADORES/AS, deram com o chamado BURROS N´ÁGUA, porém, mesmo assim, os tais PATRIOTAS continuam seguindo o BERRANTE deste lado e de outros cantos deste PAÍS DO FAZ DE CONTA…

De um jeito ou de outro, o resultado não será alterado por causa destas MENTES MEDÍOCRES, haja vista que o GOVERNO LULA está de vento em popa quanto aos NOVOS VENTOS que estão SOPRANDO em nome do DESENVOLVIMENTO em todas as áreas, também, para que a proposta em nível GLOCAL, ou seja, do GLOBAL para o LOCAL possa avançar sem RETROCESSO…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

________________________

(*) jornalista diplomado e professor universitário.

e-mail: barbosa.sebar@gmail.com