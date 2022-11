Adamantina fica entre as três melhores cidades do estado no Prêmio Band Cidades Excelentes

O atacante luceliense Xandy Drogba e o goleiro osvaldocruzense Betão, foram os protagonistas das suas equipes, no segundo jogo de volta da segunda fase das quarta de finais (Mata Mata) da 3° edição da Copa Amizade Regional de Futebol Médio de Adamantina, realizado na quinta-feira (10) no Campo do Parque Cecap.

O atacante e o goleiro foram destaque das suas equipes, o C.A. do Morro de Lucélia e Patos F.C., com gols e defesa garantindo assim a classificação para a semifinais da competição.

XANDY ATACANTE

Com dois gols marcados, o oportunista e artilheiro Xandy Drogba garantiu a classificação da sua equipe o C.A. do Morro/ Restaurante Panela Caipira/ Marcin Funilaria ao vencer por 2 a 1, o Palácio do Sorvete F.C. no clássico luceliense.

BETÃO GOLEIRO

Diz que um bom time começa por um bom goleiro e Betão, da equipe do Patos F.C./ Barbearia Tico Barros/ Natany Fisioterapeuta/ Topshoes018/ Della Conveniência/ Barbearia do Rafa, provou isso no jogo contra o bom time do Hookah Valem F.C./ Nova Foto e Ótica/ Supermercado Godoy/ Smart.

Betão que estava fazendo grandes defesas na primeira etapa, viu seu companheiro de equipe Nader ser expulso. Na volta do segundo tempo, com um jogador a menos, o goleiro se tornou herói, fazendo milagre voltando a praticar defesa importantes e evitando tomar gols do time adversário, garantindo assim o empate em 0 a 0, que consolidou a classificação do Patos F.C. para as semifinais da competição.

JOGOS DE IDA

Nos confrontos realizados pelas as equipes nos jogos de ida, os resultados foram os seguintes. No dia 5, na Cecap, o C.A.do Morro venceu por 3 a 1 o Palácio do Sorvetes F.C.

Já no dia 8, no Parque Iguaçu, o Patos F.C. venceu por 3 a 2, o Hookah Valem F.C.

Na foto, Xandy Drogba e Betão das equipes do C.A. Morro e Patos F.C.