Secretaria de Cultura e Turismo promove Semana da Consciência Negra em Adamantina

Com a presença de um bom número de esportista presente, a praça esportiva do Parque Iguaçu, recebeu na noite de terça-feira (8) dois confrontos pela segunda rodada da segunda fase de quartas de finais (Mata – Mata) da 3°Copa Amizade de Futebol Médio de Adamantina.

Destaque dos confrontos para o segundo, onde a equipe do Patos F.C/Della Conveniência/ Cross Hard/ BarbeariaTico Barros/ Natany Fisioterapeuta/Top Hoes 018/ Barbearia do Rafa do treinador Natan Quessa, em jogo muito disputado mostrando melhor futebol em campo, superou o seu adversário o bom time da Hookan Valen F.C./ Nova Foto e Ótica/ Supermercado Godoy /Smart ao vencer por 3 a 2, com Fabrício Fafá, Gean e Nader, enquanto Vinicius Tchô e Luquinha Moreira anotaram para o Hookah Valem F.C.

No primeiro confronto o Time da Roça F.C. de Pracinha venceu por 1 a 0 o bom time da Vila Freitas F.C / Fort Pedras/ Star Motos.

ARBITRAGEM

O competente Ivan Oliveira (Sagres), com excelente trabalho sabendo conduzir muito bem os dois jogos. O árbitro do quadro da Judá Artigos e Eventos Esportivo de Lucélia.

INICIO DA SEGUNDA FASE

A segunda fase da competição iniciou no sábado (5) no Campo do Parque Cecap com dois jogos: C.A. do Morro / Restaurante Panela Caipira/ Marcin Funilaria venceu por 3 a 1 o Palácio do Sorvetes F.C. e a Vila Jamil F.C./ Bar do Beto/ Calhas Nossa Senhora das Graças/ Zé Valente venceu por 3 a 1 Portuguesa.

As partidas foram realizadas no sábado (5) no Campo do Parque Cecap de Adamantina.

PARQUE CECAP

Na quinta-feira (10) no Campo do Parque Cecap às 19h30, os jogos de volta, terão os seguintes confrontos: No primeiro C.A. Morro/ Restaurante Panela Caipira e Palácio do Sorvete F.C/ Lucélia e ainda o confronte dexPatos F.C/ Della Conveniência e Hookah Valem F.C/ Nova Foto e Ótica/ Supermercado Godoy/ Smart.

VILA FREITAS

Encerrando os jogos da segunda fase no sábado (12), às 15h30, no Campo da Vila Freitas, mais dois duelos: No primeiro, Time da Roça (Pracinha) e Vila Freitas/ Fort Pedras Marmoraria/ Star Motos e no segundo Vila Jamil F.C/ Bar do Beto/ Zé Valente/ Calhas Nossa Senhora das Graças e Portuguesa.

Na foto, os jogadores Fafá e Nader da equipe dos Patos F.C.