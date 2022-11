Copa da Amizade de Adamantina conhecerá os dois primeiros semifinalistas nesta quinta-feira

A disputada competição regional de futebol médio de Adamantina, a 3° Copa da Amizade, conhecerá na noite desta quinta-feira (10) os seus dois primeiros semifinalista da competição. Os duelos serão pela segunda fase das quartas de finais (mata mata), com jogos de volta.

A Praça de Esportes do Parque Cecap, foi escolhida para os confrontos.

No primeiro duelo às 19h30, o clássico luceliense envolvendo as equipes do C.A. Morro/ Restaurante Panela Caipira/ Marcin Funilaria X Palácio do Sorvete F.C. e no segundo o clássico adamantinense Hookah Valem F.C./ Nova Foto e Ótica/ Supermercado Godoy/ Smart X Patos F.C./ Barbearia Tico Barros/ Natany Fisioterapeuta/ Topshoes018/ Della Conveniência/ Barbearia do Rafa.

JOGOS DE IDA

Nos confrontos realizados pelas equipes nos jogos de ida, os resultados foram os seguintes. No dia (5) na Cecap, o C.A. do Morro venceu por 3 a 1,o Palácio do Sorvetes F.C.

Já no dia (8) no Parque Iguaçu, o Patos F.C. venceu por 3 a 2, o Hookah Valem F.C.

Na foto, os treinadores Natan Quessa e Diego Borelli, das equipe do Patos F.C. e Hookah Valem F.C.