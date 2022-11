Autoridades são acionadas sobre problemas com moradores de rua no Terminal Rodoviário

Uma reunião com representantes do Poder Executivo, do Legislativo, da Polícia Civil, da Polícia Militar e de outros órgãos e instituições está sendo pleiteada por um grupo de vereadores com o objetivo de tomar providência com relação os recorrentes problemas causados por moradores de rua no Terminal Rodoviário ‘Tamoto Matuoka’.

A iniciativa foi tema da Indicação nº 464, apresentada na sessão da Câmara Municipal por Hélio Santos (PP), Aguinaldo Galvão, Cid Santos, Noriko Saito, Ricardo Cangirão (UNIÃO), Antônio Leôncio (PODE) e Paulo Cervelheira (PV).

No documento os autores alegam que “a presença de moradores de rua no Terminal Rodoviário de Adamantina passou a incomodar excessivamente passageiros, comerciantes e servidores municipais, principalmente na área de embarque e desembarque de passageiros, sendo que o número de pessoas nessa situação aumentou significativamente nos últimos tempos, inclusive com algumas delas pernoitando quase que de forma permanente naquele espaço público; tem causado diversos problemas para a nossa municipalidade, principalmente no período noturno, tendo sido registrado com bastante frequência situações de agressões, intimidações e ameaças por parte desses indigentes aos usuários, funcionários e demais pessoas que transitam naquele local, o que tem prejudicado sobremaneira as atividades desenvolvidas em nossa estação rodoviária.”

Os vereadores apontaram ainda a necessidade de proceder com o máximo de urgência possível a realização de um amplo trabalho de recuperação, conservação e revitalização de todo o espaço e ambientes do Terminal.

A Indicação passou pelo plenário da Câmara e foi encaminhada às autoridades competentes.