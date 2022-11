UniFAI abre inscrições gratuitas para Vestibular 2023 – Vagas Remanescentes

O Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) abriu nesta quarta-feira, 9, as inscrições para a 2ª edição do Vestibular 2023, que traz oportunidades de vagas remanescentes em cursos de graduação em Bacharelado, Licenciatura e Tecnologia da Instituição.

De acordo com o Edital, as vagas estão distribuídas entre os cursos de Administração, Agronomia, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Biomedicina, Ciências Biológicas (Licenciatura), Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física (Bacharelado e Licenciatura), Enfermagem, Engenharia Civil, Tecnologia em Estética e Cosmética, Farmácia, Fisioterapia, História (Licenciatura), Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia (Integral), Publicidade e Propaganda, Pedagogia (Licenciatura) e Psicologia.

E o melhor: as inscrições pelo hotsite www.unifai.com.br/vestibular são gratuitas, seguem até 31 de janeiro de 2023, não haverá provas presenciais e a classificação se dará por meio de análise do Histórico Escolar de Conclusão do Ensino Médio, Certificação do Ensino Médio via Encceja ou notas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

Os resultados e a classificação serão divulgados em dois momentos: no dia 19 de dezembro de 2022 e em 1º de fevereiro de 2023, também no hotsite. As matrículas dos aprovados poderão ser realizadas presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h e das 13h às 17 horas na Secretaria do Câmpus I (rua Nove de Julho, 730) ou on-line, pelo hotsite www.fai.com.br/matricula.

No ato da matrícula o candidato deverá ter em mãos, em duas vias, o Certificado de Conclusão do Ensino Médio, o Histórico Escolar do Ensino Médio, a Cédula de Identidade (RG), a Certidão de Nascimento e/ou Casamento, o CPF e uma via do candidato, além de uma foto 3×4 recente.

Não perca essa chance de ingressar no Ensino Superior e alavancar a sua vida profissional!

Mais informações estão disponíveis no edital.