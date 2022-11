PAI Nosso Lar acerta últimos detalhes para o 20º Leilão de Gado

As atividades culturais em Adamantina continuam a todo vapor. Para novembro, serão realizadas diferentes programações. Confira a agenda cultural e participe!

Dia 9, quarta-feira, será realizado o Espetáculo de Encerramento do Ano Letivo do Projeto Bom de Nota, Bom de Dança no Anfiteatro Fernando Paloni, a partir das 19h30. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados no local a partir das 18h.

O projeto “Bom de Nota, Bom de Dança” é executado pela Associação Pró-Esporte e Cultura (APEC), a partir da Lei de Incentivo à Cultura, com o patrocínio da Usina Branco Peres.

Devido à chuva, a Feira Camaleão que deveria acontecer no dia 29 de outubro foi cancelada. Agora, a programação acontece no dia 13, domingo, no Parque Caldeira das 15h às 21h.

A programação do mês ainda traz a Semana da Consciência Negra com uma ampla relação de atividades que será realizada de 15 a 20 de novembro. No dia 15, terça-feira, feriado da Proclamação da República, acontece a Rota da Cachoeira 45 km de bike. A saída será no Pesqueiro Tucuruvi às 7h30.

O Projeto Guri também integra a programação do mês com as audições pedagógicas que vão acontecer no dia 22 de novembro, terça-feira, às 9h30 e 14h30 e no dia 24 de novembro também às 14h30 no Anfiteatro Fernando Paloni.

A Copa do Mundo 2022 também tem início em novembro e uma programação alusiva acontecerá no Parque dos Pioneiros nos dias dos jogos da seleção brasileira. O mês ainda contará com a penúltima edição do Meu Bairro em Ação, sábado, 26 de novembro, no Centro Comunitário do AMJAIP no Jardim Ipiranga, a partir das 9 horas.