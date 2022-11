Homem morre após carro capotar e bater em barreira de rodovia entre Buritizal e Ituverava, SP

A Eixo SP Concessionária de Rodovias chega ao 75º dia de obras no trecho da duplicação da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), entre Marília e Oriente (distante cerca de 20 quilômetros), com avanços na terraplanagem e na construção de sistemas de drenagem. O período é marcado também pelo pontapé inicial das obras de 10 quilômetros de via marginal no trecho de Marília.

Nesta fase, as equipes estão concentradas na faixa Leste (sentido Pompeia – Marília). O cronograma prevê neste ciclo a construção de cinco quilômetros de pista, do km 459 ao 464.

Ainda nesta fase da duplicação, no sentido Oeste (Marília – Pompeia), a Eixo SP vai executar dois quilômetros de via marginal, do km 462 ao 464.

“As equipes seguem em ritmo acelerado e as condições climáticas também estão favoráveis. São fatores que contribuem com a eficiência na execução desta primeira faze de duplicações nas rodovias sob gestão da Eixo SP, que vão contribuir de maneira significativa com o desenvolvimento do transporte rodoviário no Estado”, afirma José Geraldo de Andrade, superintendente de Obras da Eixo SP.

DUPLICAÇÃO

A SP-294 terá na etapa inicial 19 quilômetros de trechos duplicados, a partir do km 458, no município de Marília, até o km 477 em Oriente. Com previsão de serem concluídas em 2024, as obras terão investimentos de R$ 140 milhões. Serão entregues nesta etapa quatro dispositivos de acesso e retorno, sistemas que eliminam o cruzamento em nível na rodovia e conferem ainda mais segurança ao motorista. As estruturas, com passagem superior e alças laterais, vão ser construídas nos quilômetros 461+050 (ligação com a avenida República, em Marília); 464+060 (acesso a Padre Nóbrega); 465+980 – Marília; e no km 474, trecho de Oriente.

O cronograma contempla ainda a instalação de cinco passagens inferiores, nos quilômetros 461+050; 463+200; 464+060; 465+980; e no km 474. Será implantado um viaduto no perímetro urbano de Oriente, no km 472+500, que beneficiará diretamente motoristas nos acessos à avenida Azaleia e rua Washington Luís, vias essenciais na ligação rodovia-município.

Para a segurança do pedestre, a Eixo SP vai entregar duas novas passarelas que contribuirão com a travessia segura de moradores de um ponto a outro da rodovia no distrito de Padre Nóbrega, nos quilômetros 462+400, próximo ao Posto Ecológico; e km 463+600, na interligação entre as avenidas Pedro Antônio Redondo e Trieste Cavichiolli. Uma terceira passarela, já existente, será readequada com acessibilidade e iluminação, no km 472, entre os bairros Parque das Árvores e Jardim Lucimar, em Oriente.

A Eixo SP vai tornar viáveis e seguros também os deslocamentos de bicicleta de moradores. Serão construídos sete quilômetros de ciclovias. O percurso representará um salto na mobilidade urbana e na ampliação de espaços adequados para ciclistas na ligação do distrito de Padre Nóbrega até as imediações da Faip, Jardim Presidente e Jardim Marajá.