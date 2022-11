Motorista salta de caminhão carregado com toras de eucalipto em tombamento

Uma bebê de 14 dias de vida foi salva pelos Bombeiros de Osvaldo Cruz, após se engasgar com o próprio refluxo.

A recém nascida foi levada até a Estação do Corpo de Bombeiros pela mãe e pela tia.

A criança já estava desfalecida. Os bombeiros perceberam que se tratava de uma emergência. A CB PM Talita pegou a criança e realizou a manobra apropriada e a bebê voltou a respirar.

A recém nascida foi encaminhada à Santa Casa local, onde recebeu cuidados médicos.

Esta é a terceira criança salva pelo Corpo de Bombeiro de Osvaldo Cruz este ano e onde os pais procuram os Bombeiros.

Recomendação é ligar 193

O Comandante do Corpo de Bombeiro de Osvaldo Cruz, 1º Tenente Poli, orientou que em caso de engasgamento as pessoas liguem para o número 193. “Uma viatura será enviada até o local. Até a chegada da viatura, quem estiver na linha com o atendente dos Bombeiros receberá orientação até a chegada da viatura”, disse o comandante.

O tenente citou o caso do último sábado (29), onde durante uma confraternização no bairro Veredas uma criança de apenas um mês se engasgou com a própria secreção. Os pais ligaram para o 193 e receberam orientações do atendente e desengasgaram a criança. Quando a viatura chegou a criança já estava melhor e foi encaminha à Santa Casa de Osvaldo Cruz.