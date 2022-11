Adamantina dá início a instalação dos enfeites de natal

No clássico luceliense pela segunda fase quarta de finais (Mata – Mata), jogo de ida pela Copa Amizade de Futebol Médio, a equipe do C.A. do Morro / Restaurante Panela Caipira/ Marcin Funilaria dos treinadores Bruno Queiroz e Michael conquistou um importante resultado ao vencer por 3 a 1, com os marcados por Xandy Drogba, Paulinho e Fabrício “Bino”, o time do Palácio do Sorvetes F.C.

Já no segundo jogo a Vila Jamil F.C./ Bar do Beto/ Calhas Nossa Senhora das Graças/ Zé Valente, mesmo com desfalque de vários jogadores venceu por 3 a 1 a equipe da Portuguesa.

As partidas foram realizadas no sábado (5) no Campo do Parque Cecap de Adamantina.

PARQUE IGUAÇU

Nesta terça-feira (8) a rodada prossegue no campo do Parque Iguaçu com início às 19h30, com dois confrontos.

No primeiro Vila Freitas/ Fort Pedras/ Star Motos X Time da Roça (Pracinha) e no segundo Patos F.C. / Della Conveniência X Hookah Valem F.C. / Nova Foto e Ótica/ Supermercado Godoy/ Smart.

PARQUE CECAP

Na quinta-feira (10) no Campo do Parque Cecap, às 19h30, os jogos de volta, terão os seguintes confrontos.

No primeiro C.A. Morro/ Restaurante Panela Caipira X Palácio do Sorvete F.C/ Lucélia e ainda o confronte entre Patos F.C/ Della Conveniência X Hookah Valem F.C/ Nova Foto e Ótica/ Supermercado Godoy/ Smart.

VILA FREITAS

Encerrando os jogos da segunda fase no sábado (12), às 15h30, no Campo da Vila Freitas, mais dois duelos: No primeiro Time da Roça (Pracinha) X Vila Freitas/ Fort Pedras Marmoraria/ Star Motos e ainda Vila Jamil F.C/ Bar do Beto/ Zé Valente/ Calhas Nossa Senhora das Graças X Portuguesa.

Na foto, o floridense Paulinho que marcou um dos gols do Morro.