UniFAI-Social leva atendimentos ao centro de Adamantina neste sábado, 5

Com o intuito de prevenir o câncer de próstata, hipertensão e diabetes, os cursos de Enfermagem e Medicina do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) promovem na próxima quarta-feira, 9, a campanha Novembro Azul, voltada para a saúde do homem, especialmente os acima de 45 anos.

Os atendimentos ocorrerão no Bloco V do Câmpus II (Av. Francisco Bellusci, nº 1.000), das 9h às 11h e das 14h às 16 horas, no Laboratório de Exame Clínico Objetivo Estruturado (OSCE), localizado no térreo. Não é necessário fazer agendamento.

A equipe de enfermagem, composta por professores e estudantes, o urologista Prof. Me. Antonio Carlos Heider Mariotti, os alunos do 6º e 8º termos de Medicina e os participantes da Liga Acadêmica de Cirurgia serão os responsáveis pelos atendimentos.

A ação é realizada em conjunto com as pró-reitorias de Ensino, Pesquisa e Pós-Graduação, e Extensão e as coordenações dos cursos de Medicina e Enfermagem.