Parque Iguaçu e San Remo disputam a final da Copa Seniors 50 anos de Adamantina no domingo

As equipes do Parque Iguaçu F.C./ Desmonte SS / Marcão Auto Peças e San Remo E.C. / Marcos Construtor/ Alencar Encanador/ Itamar Eletricista estão na disputa final da 1° edição da Copa Sêniors 50 anos de Futebol Médio de Adamantina.

A duas equipes garantiram a classificação para a disputa final da competição ao vencer seus adversários Flórida Paulista e ATC F.C./ Lá Cure, nas semifinais realizada no sábado (29) no Campo do Adamantina Tênis Clube (ATC).

No primeiro duelo o Parque Iguaçu F.C. do treinador Evandro Ultrago “He- Men”, com gol marcado por Adriano “Bombeiro”, aos 8 minutos da primeira etapa, se classificou ao vencer por 1 a 0 a equipe de Flórida Paulista.

Já no segundo em duelo, muito disputado com várias chances de gols desperdiçados, o San Remo E.C. se garantiu na final ao vencer por 2 a 1 o aguerrido time do ATC F.C./Lá Cure com gols do bastense Gato e Marquinho fazendo o gol da virada. Enquanto Flávio Minatel, fez para o ATC.

ARBITRAGEM

José Paulo Quachio Jr. (Osvaldo Cruz) conduzindo muito bem os dois jogos com excelente trabalho.

FINAL NA ADPM

A disputa final será realizada no dia (6) na praça de Esportes da Associação Desportiva Policia Militar (ADPM) – Regional de Adamantina.

No primeiro confronto às 9h00, haverá a decisão do 3° e 4° lugar, entre Flórida Paulista e ATC/ Lá Cure e logo depois às 10h00, acontecerá a disputa final entre Parque Iguaçu e San Remo E.C.

ARTILHEIROS

Flávio Minatel – 6 gols (ATC F.C./ Lá Cure) e César “Alemão” (San Remo) – 5 gols

DEFESA MENOS VAZADA

Flórida Paulista – 3 gols (Goleiro -Paulo Góis)

SELAR

A organização do campeonato é da Selar (Secretária de Esportes Lazer Recreação de Adamantina) coordenada por Ronaldo Dutra e Luciano Netto.