Operação prende quadrilha suspeita de participação em esquema de tráfico de drogas em Tupã

“A língua é minha pátria / E eu não tenho pátria, tenho mátria

E quero frátria” (Caetano Veloso)

“Há soldados armados / Amados ou não / Quase todos perdidos

De armas na mão / Nos quartéis lhes ensinam / Uma antiga lição

De morrer pela pátria / E viver sem razão” (Geraldo Vandré)

Sérgio Barbosa (*)

Pelas milhares de POSTAGENS divulgadas nas REDES SOCIAIS após o resultado das ELEIÇÕES do dia 30, ainda, registrando que tais MENTES MEDÍOCRES estão de LUTO pelo seu COISO que se coloca como o SALVADOR DOS ILUDIDOS/AS pelos FAKE NEWS…

Portanto, seria mais do que interessante que tais ENTULATADOS/AS pela PERDA DO PODER em nome da DEMOCRACIA e da PAZ neste PAÍS DO FAZ DE CONTA, porém, pelas tais PSEUDOS MANIFESTAÇÕES daqueles/as MENTES MEDÍOCRES que desconhecem o que ocorreu neste PAÍS DO FAZ DE CONTA depois do GOLPE MILITAR de 1964, tudo indica que essas MASSAS DE MANOBRAS dos/as mesmos/as de sempre, devem continuar nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

Entretanto, deveriam ter aproveitado o DIA DE FINADOS para muitas REFLEXÕES sobre estes quase 3 anos de PANDEMIA, ainda, reverenciando mais de 600 MIL MORTES que ocorreram neste DESGOVERNO BOZZONARO com seus COISOS com COISAS…

Entretanto, pelos números que o GENOCIDA conseguiu neste segundo turno na denominada região da NOVA ALTA PAULISTA, a saber: 146.844 MENTES MEDÍOCRES votam com o DESGOVERNO BOZZONARO, isso mesmo, aquele que foi CONTRA A VACINA e menosprezou este tempo de PANDEMIA com suas BRAVATAS e IRONIAS para com aqueles/as que PARTIRAM para o outro tempo do tempo…

Portanto, 66,74% foram CUMPLÍCES do GENOCIDA em pauta, bem como, o outro representante do COISO em terras paulista, isso é, aquele que APARECEU sem mais e com muitos menos, também, GENOCIDA, levou 142.753 MENTES MEDÍOCRES junto com o seu discurso de MILICIANO das terras cariocas…

Tais NÚMEROS estão além do TOLERÁVEL em qualquer contexto atual, haja vista que foram MILHARES DE MORTES e com certeza, VOCÊ conheceu esta ou aquela pessoa que partiu por causa da PANDEMIA, ainda, talvez um PARENTE, AMIGO/A. COLEGA, FAMILIAR…

Portanto, quem esteve deste lado das MENTES MEDÍOCRES, deve-se considerar um APOIADOR da POLÍTICA GENOCIDA e CAÓTICA deste, ainda, DESGOVERNO BOZZONARO com seus COISOS com COISAS…

E tem mais, PERDER faz parte do processo DEMOCRÁTICO, bem como, GANHAR, todavia, tudo indica que o COISO não está querendo deixar a CADEIRA PRESIDENCIAL, porém, está com os DIAS CONTADOS e com certeza, VAI TER QUE PRESTAR CONTAS destes últimos QUATRO ANOS de ETERNAS TROCAS NADA SIMBÓLICAS, bem como, dos tais 100 ANOS DE SIGILOS disto ou daquilo…

Portanto, os ditos PATRIOTAS PROVINCIANOS/AS, como sempre, continuam na contramão da HISTÓRIA e assim por diante, ou melhor, continuam ANDANDO PRA TRÁS em todas as áreas afins aos DESENVOLVIMENTO em nível GLOCAL, ou seja, do GLOBAL (nacional) para o LOCAL (província) neste tempo novo tempo que se chama hoje…

Essas MENTES MEDÍOCRES PROVINCIANAS, também, continuam divulgando por meio das REDES SOCIAIS nomes de ORGANIZAÇÕES e outros que ficaram e continuam do lado da DEMOCRACIA outorgada pelo VOTO, portanto, A CÉSAR O QUE É DE CÉSAR…

Isso esquecer o tal do BO.DO.QUIO, aquele que ficou conhecido e respeitado como PINÓQUIO PROVINCIANO, todavia, espera-se a partir do dia 1 de janeiro de 2.023, todos/as possam viver uma outra REALIDADE nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

AVE REGIÃO NORDESTE! AVE CAPITAL PAULISTA!

AVE 73.182 MENTES ESPECIAIS que ficaram do lado da DEMOCRACIA!

AVE 66.682 MENTES EDUCADAS que votaram no PROFESSOR!

AVE S.J.P. D´ALHO!

(*) jornalista diplomado e professor universitário.

e-mail: barbosa.sebar@gmail.com