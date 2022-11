+BONITA BOUTIQUE é inaugurada em Adamantina

Foi inaugurada na manhã de hoje (29) em Adamantina a + Bonita Boutique.

A empresa é especializada em confecções femininas e traz looks com foco no público que veste do PP ao G3, a “moda plus size”.

Com várias opções, a empresa chega para ofertar para as mulheres de Adamantina e região um novo espaço na hora de escolher as confecções para todos os tipos de festas, eventos e mesmo para o dia a dia. No comando da + Bonita Boutique estão as sócias Vânia e Heri.

A loja fica na avenida Santo Antônio, 297 – centro de Adamantina. Todos são convidados para conhecer o novo espaço da moda.