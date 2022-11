Projeto ‘Natal Mágico’ deste ano trará novidades nos enfeites, nos locais decorados e nos eventos

Com a aproximação do final do ano, podemos dizer que a época mais encantadora, os adamantinenses começam viver a expectativa de imaginar como serão as novidades do ‘Natal Mágico’, lançado há 17 anos pela ex-primeira-dama Ana Romanini Micheloni e que desde então faz da Cidade Joia uma referência regional em luzes, enfeites e eventos.

A Prefeitura do Município já anunciou que a edição 2022 trará muitas novidades, uma delas é o concurso que premiará os comerciantes que mais embelezarem sua empresa no clima natalino.

Na entrevista concedida à TV Folha Regional na segunda-feira (24), a secretária municipal de desenvolvimento econômico Luciana Pereira revelou mais detalhes a respeito do ‘Natal Mágico’.

“Esse projeto ganhou uma proporção que precisamos passar o ano todo trabalhando para organizar e prepara-lo. Então, desde janeiro estamos mobilizados. Esta edição traremos muitas coisas novas, não apenas em termos de decoração, como também em locais enfeitados e ainda na diversificada programação cultural”, destacou.

A instalação será iniciada já nos primeiros dias de novembro, segundo a secretária, para que na segunda quinzena façamos o ‘acender das luzes’ e abrimos o Natal Mágico 2022.

O ponto alto da abertura da época natalina em Adamantina é a tradicional Chegada do Papai Noel. “Por isso estamos com um projeto que se der certo, com certeza, vai surpreender e a população vai gostar muito”, enfatizou.

As inscrições para os comerciantes que desejam participar do Concurso Natal Mágico ficarão abertas de 1 a 30 de novembro no site da Prefeitura ou no Paço Municipal. A visita dos membros da comissão julgadora ocorrerá entre 5 e 9 de dezembro. E a premiação está marcada para o dia 16 de dezembro. Vale lembra que a premiação definida é de R$ 25 mil.