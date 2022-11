Programa Escola Sustentável aborda destinação adequada para pilhas, lâmpadas e eletrônicos

A Prefeitura de Adamantina, através do Fundo Social de Solidariedade e da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, promoveu a entrega dos certificados para as participantes do curso de Congelados Saudáveis: técnicas e prática de congelamento. Ao todo, participaram 15 pessoas.

As aulas foram ministradas na cozinha do Projeto Estadual Cozinhalimento, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, que foi inaugurado em agosto em Adamantina e consiste na instalação de cozinhas profissionais para capacitação de agentes multiplicadores das ações de segurança alimentar e nutricional sustentável e incentivo à geração de renda.

Adamantina foi a primeira cidade do Estado a entregar a cozinha completa e iniciar os cursos de capacitação.

A cozinha instalada com recursos do convênio no valor de R$60 mil conta com: geladeira industrial, freezer comercial, batedeiras semi industriais, liquidificadores semi industrial, fogão semi industrial e demais utensílios.

De acordo com a professora e nutricionista, Mara Pelloi Merloti, o curso capacita o aluno a produzir e congelar alimentos saudáveis de forma correta, garantindo durabilidade, qualidade e sabor dos alimentos, reduzindo desperdício, gerando conforto e economia de tempo.

“As alunas foram muito participativas e demonstraram interesse em todas as aulas. O desempenho das mesmas foi apresentado no dia do encerramento onde cada uma trouxe uma receita com técnicas ou ingredientes que aprenderam a usar durante o curso”, afirma.

Joana de Oliveira Marangelli participou do curso e disse que foi excelente.

“Quero continuar participando de outros, quero agradecer a Prefeitura de Adamantina pela oportunidade, pois como gosto muito de alimentos naturais, aprender a respeito do processo de congelamento vem para facilitar e muito a nossa vida”, finaliza.