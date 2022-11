Inauguração de novo prédio consolida sucesso da MARQUEZIN VEÍCULOS

Seguem em andamento as obras de construção do novo e moderno prédio da PRÓ-LUZ em Adamantina.

Na esquina da rua Salles Filho com a entrada do pátio da feira livre, o empreendimento comercial começa a ganhar forma e chamar a atenção de quem passa pelo local.

Neste novo espaço comercial, em local privilegiado de Adamantina, serão 740 m² de construção, dotados de vários ambientes para a melhor exposição de mercadorias, produtos e atendimento ao cliente que busca itens de elétrica, hidráulica, iluminação e ferragens.

O showroom terá 280 m², será instalado no piso principal com climatização ambiente total contando com um mezanino.

A fachada, será composta em sua maior parte por vidro e será a “vitrine” da PRÓ-LUZ para os adamantinenses e pessoas de toda a região que passarem pelo local.

A expectativa é de que a inauguração do novo prédio ocorra dentro do primeiro semestre de 2023.

Com 34 anos de forte atuação no comércio de Adamantina, sob o comando de Edson Luís de Oliveira, a PRÓ-LUZ é referência no segmento e com a implantação de um novo prédio, consolidará ainda mais a sua marca junto aos clientes.