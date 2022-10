Homem morre carbonizado após acidente entre carro e dois caminhões em Jaguariúna

“Podemos tentar evitar de fazer escolhas através de não fazermos nada, mas mesmo isso é uma decisão.” (Gary Collins)

Sérgio Barbosa (*)

Mais uma vez, não tem como deixar de lado o RESULTADO destas eleições em nível de PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, tendo em vista os resultados que ocorreram com os candidatos…

Porém, antes de qualquer REFLEXÃO CRÍTICA, se bem que neste cenário provinciano, não se pode esperar muito nesta área, considerando o contexto em nível GLOCAL, ou seja, do GLOBAL (nacional) para o LOCAL (província)…

Nestes últimos SEIS ANOS, ou seja, depois do GOLPE pra cima da DILMA com aquele VAMPIRO e sua turma de aloprado/as, ainda, com apoio do PIG-Partido da Imprensa Golpista, bem como, do PODER ECONÔMICO, pode-se destacar que só ocorreram RETROCESSO em todas as áreas…

Isso é, menos para a turma do AGRONEGÓCIOS e os eternos BANQUEIROS com seus BANCOS e outros investimentos em busca do LUCRO pelo LUCRO com mais LUCRO…

Mas, como EXPLICAR tais números, a saber: BOZZONARO/GENOCIDA com mais de 14 MIL VOTOS e o representante da DEMOCRACIA com 5.122 votos favoráveis, ainda, mais de MIL VOTOS nulos, ainda, 746 VOTOS BRANCOS e lamentavelmente, 6.574 eleitores/as não participaram desta ELEIÇÃO em segundo turno…

Desta forma, torna-se fundamental registrar que as famigeradas MENTES MEDÍOCRES continuaram seguindo o COISO com seus COISOS com COISAS, entretanto, estão precisando tomar aquele remédio, o tal BIOTÕNICO para dar um reforço na MEMÓRIA, haja vista as mais de 600 MIL MORTES no período da PANDEMIA e ponto quase final…

Ainda, as MORTES decorrentes da PANDEMIA continuam levando mais PESSOAS, assim, VOCÊ que votou no COISO, está mais do que nunca validando este DESGOVERNO BOZZONARO, porém, em fase de AGONIA nestes dois últimos meses deste ano…

De um jeito ou de outro, espera-se que tais MENTES MEDÍOCRES possam colocar suas contradições sobre suas pseudo ESCOLHAS nestes últimos meses, tendo em vista que foram patrocinadas pela DESINFORMAÇÃO que dominou por meio das FAKE NEWS as REDES SOCIAIS…

Ah! Estava esquecendo de registrar a ESCOLHA destas MENTES MEDÍOCRES quanto ao GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pois, a preferência foi pelo MILICIANO que apareceu sem mais e com muito menos, portanto, mais uma vez, o PROFESSOR perdeu…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

(*) jornalista diplomado e professor universitário.

e-mail: barbosa.sebar@gmail.com