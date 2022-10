Bolsonaro vence o segundo turno em 41 cidades do Oeste Paulista e Lula fica na frente em outras 15

Foi apresentada na última sessão ordinária da Câmara Municipal a Indicação nº 461/22 que chama a atenção para as condições da estrutura física da Unidade Básica de Saúde do Jardim Adamantina. A iniciativa é do vereador Hélio Santos (PP).

Segundo consta no pedido, é preciso que a Prefeitura por meio do setor competente promova um amplo trabalho de verificação no prédio onde está instalada a UBS. “Haja vista que há indícios de problemas com infiltrações, goteiras, problemas com o piso, forro e teto”.

Hélio ressalta que a situação tem prejudicado sobremaneira o trabalho realizado pelos profissionais e servidores municipais que atuam na unidade.

Ainda na última sessão legislativa, o vereador Rafael Pacheco apresentou a Indicação nº 468 para solicitar uma reforma na referida UBS do Jardim Adamantina.

“As paredes daquele local estão com muito bolor, principalmente na sala do médico, do enfermeiro e da coleta de sangue (na parte nova construída)”, descreveu.

Após passar pelo plenário da Câmara, as duas indicações foram enviadas à Prefeitura para que providencie a vistoria e estude a possibilidade da execução das melhorias.