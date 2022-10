SELAR realiza semifinais da Copa Sêniors 50 anos neste sábado, no ATC

Já parou para pensar no tamanho do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI)? Grande, não é? Já pensou em todas as peças que fazem a engrenagem desse gigante funcionar todos os dias, ano após ano?

É exatamente essa a importância de cada um dos servidores públicos que fazem da UniFAI um dos maiores centros universitários municipais do Brasil.

O trabalho dedicado dos funcionários que preparam o café, que limpam cada sala e laboratório, que zelam pelo patrimônio físico, que organizam e arquivam os documentos nos setores administrativos, que inserem as informações nos sistemas eletrônicos de informação, que pensam em estratégia de desenvolvimento da qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão, entre outras atividades, é fundamental para que a Instituição não pare no tempo e esteja pronta para receber, de segunda a sábado, mais de 3 mil alunos que se preparam para atuar nas mais diversas áreas profissionais.

A atuação indispensável de cada um dos colaboradores que fazem da UniFAI a sua segunda casa é a mola propulsora do maior orgulho dos adamantinenses. É por isso que esses colaboradores têm um dia especial, só deles: 28 de outubro, o Dia do Servidor Público.

“A UniFAI conta com profissionais excelentes, sendo constituída por um corpo de servidores administrativos eficiente e por um corpo docente altamente qualificado. Neste 28 de outubro os parabéns vão para cada pessoa que dia após dia foca seus esforços para prestar os melhores serviços, formar as melhores pessoas para se tornarem profissionais extraordinários em cada área de atuação”, destacou o reitor, Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza.

E, para comemorar esse dia, a UniFAI distribuiu nesta quinta-feira, 27, aproximadamente 200 kits aos servidores técnico-administrativos da Instituição.

Os kits, acondicionados em uma ecobag personalizada, continham cebolinha, alface comum e roxa, cenoura, couve e rúcula cultivadas na Horta Experimental do curso de Agronomia, além de sal de ervas (produzido pelo curso de Nutrição), sabonete líquido e aromatizante (produzidos pelo curso de Farmácia).

“O Dia do Servidor Público é momento de refletir e agradecer a cada colaborador que se doa ao trabalho na UniFAI e que compõe o nosso time de forma especial. Não importa o setor em que trabalha, não importa a hierarquia, não importa tempo em que está conosco, o que realmente importa é a doação e o amor pela Instituição! O sucesso da UniFAI depende do trabalho fundamental e essencial de cada servidor. Essa iniciativa é uma singela forma de agradecer a todos os que trabalham para elevar o nome, a força e qualidade e nossa Instituição”, enalteceu a pró-reitora de Extensão, Prof.ª Dra. Liliana Martos Nicoletti Tóffoli, idealizadora da ação.