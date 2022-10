ARTIGO: Era uma vez aquela PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

“A religião evangélica é o retrocesso religioso da própria evolução religiosa.” (Capuano Thiago)

“Um país de indolentes será sempre um fracasso e um grande retrocesso.” (Adelmar Marques Marinho)

Sérgio Barbosa (*)

Então, VOCÊ que está aí do outro lado deste texto, isso é, se estiver conectado com essas ou aquelas PALAVRAS, poderá usar e abusar da sua REFLEXÃO CRÍTICA sobre o dia 30, domingo…

Porém, isso é, se estiver interessado em VOTAR naquele que pode dar um JEITO neste PAÍS DO FAZ DE CONTA em nível GLOCAL, ou seja, do GLOBAL (nacional) para o LOCAL (província), todavia, não se pode deixar de lado que a MAIORIA dos/as provincianos/as votaram do lado do GENOCIDA no primeiro turno e validaram o mesmo com mais de 13 MIL créditos pelas MORTES na PANDEMIA…

Entretanto, sempre existe uma possibilidade disto ou daquilo, ainda mais quando se trata da SOBREVIVÊNCIA HUMANA e assim por diante, neste caso, basta VOCÊ ir ao SUPERMERCADO para compras e poderá perceber o quanto tudo está SUBINDO DE PREÇO diariamente e ponto quase final…

Porém, não se pode esperar que essa maioria de MENTES MEDÍOCRES que andam ZUMBIZANDO nos quatro cantos desta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, tenham percepção destes desencontros patrocinados pelo DESGOVERNO BOZZONARO com aval do BO.DO.QUIO PROVINCIANO…

Além do mais em meio ao tudo de menos, deve-se considerar que nesta PROVÍNCIA, tudo pode ocorrer, ainda, de um momento para o outro, tendo em vista as eternas TROCAS NADA SIMBÓLICAS que o PODER pelo PODER em nome do PODER continua mediando com o aval do PODER ECONÔMICO…

Espera-se que a RAZÃO prevaleça neste dia 30, domingo, isso é, afinal de contas é acreditar que o DESENVOLVIMENTO pode vencer o RETROCESSO que vem ocorrendo nestes últimos SEIS LONGOS ANOS neste PAÍS DO FAZ DE CONTA…

VOCÊ, ainda, pode fazer a diferença, ou seja, aqueles/as que VOTARAM na proposta do GENOCIDA que trabalhou dia e noite contra as VACINAS na PANDEMIA; ainda, sempre atrapalhando os processos de PREVENÇÃO em meio as MILHARES DE MORTES que estavam ocorrendo todos os dias e noites…

Que VOCÊ faça a sua REFLEXÃO CRÍTICA sobre tais procedimentos patrocinados pelo atual DESGOVERNO BOZZONARO desde o início do MANDATO, haja vista que as PERDAS em todas as áreas, isso é, menos para a turma do AGRONEGÓCIOS, BANCOS e aquela MINORIA de sempre, considerando que MUDAM AS MOSCAS, MAS A M… É SEMPRE A MESMA, ainda, desde a INVASÃO deste PAÍS DO FAZ DE CONTA em 1.500…

Reforçando pra não esquecer, com a CRUZ NA FRENTE E A ESPADA logo atrás para dar um toque a mais para REFORÇAR que a FÉ está acima de tudo e de todos/as…

Ah! Estava esquecendo do título, ou seja, ERA UMA VEZ AQUELA PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, neste ocaso de um talvez, VOCÊ escolhe onde fica essa tal PROVÍNCIA com suas MENTES MEDÍOCRES…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

_______________________________

(*) jornalista diplomado e professor universitário.

e-mail: barbosa.sebar@gmail.com