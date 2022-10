Agência bancária é alvo de furto em Adamantina e mais de R$ 100 mil teriam sido levados

Uma casa do Residencial Califórnia Park foi alvo de furto em Adamantina na manhã de ontem (27).



Segundo consta no boletim de ocorrência, um homem foi avistado por equipes policiais quando saia do imóvel e teria passado a se portar de forma suspeita, retornando para o seu interior, o que motivou a abordagem.



Ele estava com uma lata de cerveja nas mãos e com uma bolsa nas costas.



Indagado se morava na residência, ele afirmou que sim, porém, instantes após teria caído em contradição.



Na consulta de seu RG, os policiais foram informados que o mesmo possuía diversos antecedentes criminais, dentre eles o de tráfico, furto e roubo.



Durante a busca pessoal, foram encontrados na bolsa que portava uma chave de fendas e um alicate de pressão que teriam sido utilizados para cometer o furto, além de um relógio de pulso, diversas bijuterias, brincos, anéis e pulseiras. Ele ainda teria confessado o crime, segundo informou a PM.



Encaminhado ao Plantão Policial, o acusado permaneceu detido à disposição da Justiça.