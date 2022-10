Sargento da PM morre em acidente de moto em rodovia

Um sargento da Polícia Militar infelizmente morreu em um grave acidente de moto na manhã desta quinta-feira, (27/10/2022), na rodovia José Jerônimo de Paula, que liga Mirassolândia à Balsamo (SP).

Segundo informações apuradas pela Gazeta, Rodrigo Casemiro Moreno de Jesus, de 36 anos, era morador de Mirassolândia e estava indo trabalhar em Bálsamo, quando sofreu o acidente. Ainda por motivos a serem apurados, a moto que ele pilotava foi parar em baixo de um ônibus de transporte escolar de Mirassolândia e infelizmente acabou morrendo na hora.

Rodrigo era casado com uma policial militar e deixa dois filhos. A perícia esteve no local e o corpo dele será encaminhado para o IML de São José do Rio Preto (SP).

A Prefeitura de Bálsamo emitiu uma nota lamentando a morte do sargento.

“Com pesar, comunicamos o falecimento do Sargento da Polícia Militar do Estado de São Paulo Rodrigo Casemiro Moreno de Jesus, vítima de um acidente de trânsito na Vicinal José Gerônimo de Paula nesta manhã. Nossos sentimentos aos familiares e amigos”, diz trecho do documento.