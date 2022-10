ResolveEPI é inaugurada em Adamantina

Professores do Estado, municipais, de escolas privadas, ETEC’s, das Fatecs e que possuam formação ou graduação na área de licenciatura, mesmo que não estejam exercendo a função, podem se associar ao Centro do Professorado Paulista – Subsede de Adamantina.

O CPP oferece aos seus associados a assistência administrativa (inclusive até ou após a aposentadoria); assistência jurídica e outros serviços.

Para o lazer de seus associados, conta com 89 sedes regionais, sendo que 49 delas contam com clubes, 10 com colônias de férias nas cidades de Panorama, Itanhaém, Mongaguá, Ubatuba, Vila Bandeirantes, Campos do Jordão, Poços de Caldas, Águas de São Pedro e Lindóia e Ibirá, além de alojamentos.

Excursões e viagens nacionais e internacionais diversas através do departamento de turismo, com preços abaixo do oferecido pelo mercado. Além de diversas excursões através das sedes regionais.

O CPP oferece ainda cursos e aulas presenciais e à distância. Departamento médico e farmácia. Com atendimento médico gratuito em diversas especialidades.

Em breve terá também o convênio médico com plano de saúde.

O CPP atende oito municípios: Adamantina, Lucélia, Salmourão, Mariápolis, Flórida Paulista, Pacaembu, Irapuru e Flora Rica.

Em Adamantina conta com quatro piscinas, inclusive uma delas aquecida e coberta; academia, play ground, quadra de vôlei de areia e meet tênis, campo de futebol iluminado, grande área verde; café bar e aulas de hidroginástica, natação e hidroterapia.

O CPP Adamantina fica na rua Hermenegildo Lopes Pedroso, 270, Vila Jardim. Para mais in-formações, ligue: (18) 3521-1957 ou (18) 99633.2727.