DEMTRAN anuncia alteração no trânsito durante o feriado de Finados

Na edição anterior, o Folha Regional publicou matéria sobre questionamentos feitos na Câmara Municipal quanto à inauguração da Academia da Saúde do Parque Cecap, anexa a UBS (Unidade Básica de Saúde), que já está instalada e ainda não foi colocada em funcionamento. Então, nesta semana, a reportagem solicitou explicações oficiais a respeito do caso.

Na resposta enviada, a Prefeitura de Adamantina informou que “em 2020 foram concluídas todas as exigências para implantação e com a remodelagem da equipe multiprofissional o município começou a usar toda estrutura da Academia da Saúde que conta com uma Assistente Social, Nutricionista e Psicóloga, além do apoio da equipe de residência multiprofissional da UNIFAI, onde são desenvolvidos diversos projetos, dentre eles, o da Linha de Cuidado de Sobrepeso e Obesidade, além da reestruturação dos programas de Combate ao Tabagismo.” E ponderou que “junto com a proposta de início das atividades deste equipamento, veio também a pandemia.”

O Polo do Programa Academia de Saúde foi liberado para o município no ano de 2013, portanto, ainda na Administração Ivo Santos, que não conseguiu instalar e colocar em funcionamento nos quatro anos de mandato. Sendo assim, a atual gestão relata que em 2017 reuniu o corpo técnico para dar seguimento nas tratativas para efetivação deste recurso. “Não foram medidos esforços para que a obra fosse finalizada e entregue no ano de 2018, ficando pendente apenas o projeto de identificação da unidade”.

O presidente da Câmara apresentou requerimento na última sessão ordinária questionando os motivos que, até a presente data, não foi inaugurada a academia, devidamente equipada, assim como perguntou qual o prazo para entregar a academia, de acordo com a assinatura do convênio firmado entre os órgãos federal, estadual e municipal.

Porém, na resposta dada ao FR pela Prefeitura, ainda não há data definida para a inauguração. “Com a retomada das atividades devido ao momento epidemiológico do município, período eleitoral e a finalização de algumas obras, a expectativa é que as inaugurações deste e de outros espaços públicos sejam realizadas no momento oportuno”.