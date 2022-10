Onça é flagrada por policiais em rua de Garça

O Marília Notícia teve acesso à nova ameaça de morte escrita em um dos banheiros da Marilan. A mensagem causou temor entre os funcionários da indústria.

Trabalhadores encontraram o texto com ameaça de chacina escrita em um vaso sanitário. A possibilidade de um crime premeditado tem causado pavor.

A mensagem, que teria sido escrita nesta segunda-feira (24), diz “amanhã em diante vou matar todos no portão pequeno com 38. Guarda. Vou vir com pistola. Tiro em todos”.

Esta não é a primeira vez que mensagem do tipo é encontrada na indústria. Em abril deste ano, outro comunicado falava em matar pessoas dentro da empresa.

Até o fechamento desta edição, o MN não tinha conseguido acesso a nenhum registro da ocorrência na Polícia Civil.

OUTRO LADO

A Marilan foi questionada sobre as providências a serem adotadas quanto à segurança dentro da indústria. Também foi interrogada sobre a ameaça.

Através de nota, a empresa afirma que “assim que obteve conhecimento do ocorrido em sua unidade de Marília, a Marilan tomou imediatamente providências para garantir o total acolhimento de seus funcionários. A companhia reforça que a integridade física e emocional de seus colaboradores é e sempre será prioridade, razão pela qual está tomando as medidas para intensificar a segurança e o bem-estar em sua unidade. Além disso, a Marilan está avaliando eventuais ações a serem tomadas junto às autoridades competentes.”