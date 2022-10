Eixo SP avança para conclusão da restauração do trevo de Adamantina

A edição 2022 dos Congressos Científicos do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) iniciou com brilhantismo no Câmpus II do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) e pelo Youtube da instituição (UniFAI Adamantina) nesta segunda-feira, 24. Organizado pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG), o Novo CIC 2022 registra 400 trabalhos e 1,4 mil autores provenientes de 15 estados brasileiros.

Cerca de 400 pessoas acompanharam a solenidade de abertura do Novo CIC UniFAI do auditório Miguel Reale, a partir das 19h30, e por volta de 100 por meio das telas e telão alocados do lado externo ao anfiteatro. Até o fim da manhã desta terça-feira, 25, havia 279 visualizações da palestra de abertura no canal institucional.

O Novo CIC UniFAI promoveu a participação remota do cardiologista José Nunes de Alencar Neto, autor do “Manual de Medicina baseada em evidências”, publicado em 2021 pela editora Sanar, e de outros três livros técnicos e diversos artigos em revistas de alto impacto na área de eletrocardiografia e eletrofisiologia.

José de Alencar atua como preceptor da Residência Médica em Cardiologia do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia (IDPC) e é médico no Pronto-Socorro do mesmo instituto.

O evento científico promove até esta quinta-feira, 27, apresentações de trabalhos, ciclo de palestras por área de conhecimento, minicursos, mesas-redondas e VII Jornada de Lançamento de Foguetes. Aberta ao público, a programação completa está disponível em fai.com.br/cic2022.

Com o tema “Evidências Científicas na Prática Profissional”, o 16º Congresso de Iniciação Científica de nível universitário (XVI CIC) é destinado a alunos de graduação, o 15º Congresso de Iniciação Científica é direcionado a estudantes dos ensinos Fundamental, Médio e Técnico (XV CIC Júnior), e a 12ª edição do Congresso de Pesquisa Científica é voltada a graduados, professores e pesquisadores (XII CPC). Reformulação

“A PROPPG propôs, para 2022, uma reformulação dos Congressos Científicos da UniFAI e a comunidade acadêmica acolheu a renovação. A ideia era melhorar a qualidade dos trabalhos apresentados, desta vez, contendo obrigatoriamente resultados consistentes. Outra mudança importante, foi a necessidade de aprovação do Comitê de Ética para as pesquisas que envolvessem seres humanos ou animais”, conta o coordenador geral de Pesquisa, Prof. Dr. Paulo Roberto Rocha Júnior.

Composição da mesa

Na solenidade de abertura do Novo CIC 2022, o reitor da UniFAI, Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza, parabenizou a equipe organizadora e a todos que contribuíram para a organização, e ressaltou a importância da pesquisa para a resolução de problemas da sociedade.

“Para que o país cresça e se desenvolva é fundamental uma pesquisa forte. Um exemplo muito claro foi a pandemia que exigiu esforços da comunidade científica para o desenvolvimento de vacinas. Nunca a pesquisa foi tão referenciada e divulgada. Por isso, a UniFAI busca fortalecer a pesquisa, pois acreditamos que não existe ensino sem pesquisa. A pesquisa qualifica o ensino. É por meio dela que os alunos saem mais preparados para dar resposta à sociedade na velocidade que ela precisa”, afirma.

A pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, Prof.ª Dra. Márcia Zilioli Bellini, agradeceu à reitoria, pró-reitoras de Ensino e Extensão e a todos os membros que compõem a equipe da PROPPG: coordenador geral de Pesquisa, Paulo Roberto Rocha Júnior, coordenador de Comunicação Científica, Guilherme Batista do Nascimento, e secretária Cleia Andrade dos Santos.

“Nossa ideia foi dividir os assuntos voltados aos departamentos. Ontem, na palestra de abertura, contemplamos o departamento de Medicina. Nesta terça será o de Ciências Biológicas e de Saúde. Quarta-feira, o de Humanas e na quinta-feira, as Ciências Exatas e Agrárias”, explica.

As palestras seguidas de mesas-redondas, por área de conhecimento (exatas e agrárias, humanas, biológicas e da saúde), com profissionais renomados, são transmitidas via YouTube da UniFAI Adamantina e telões ao lado do auditório Miguel Reale.

Ciclo de Palestras de Biológicas

As palestras da área de Biológicas e Saúde terão início às 19h30, presencial e on-line pelo Youtube da UniFAI Adamantina, desta terça-feira, 25, com a ministração do Prof. Dr. Bruno Ambrósio da Rocha, farmacêutico formado na UniFAI, doutor e com pós-doutorado em Ciências Biológicas, sobre “A dor como ela é!”.

Na sequência, o médico veterinário Prof. Dr. Pedro Henrique Esteves Trindade, que cursa pós-doutorado na Universidade Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp), ministrará a respeito da “Inteligência Artificial no diagnóstico da dor em equinos”.

O fisioterapeuta graduado na UniFAI, Prof. Me. Roberto Procópio Pinheiro, doutorando em Ciências pela Universidade de São Paulo (USP) irá palestrar sobre o “Modelo biopsicossocial na dor”.

Palestras de Humanas

Os temas apresentados e debatidos na noite desta quarta-feira, 26, serão relacionados à área de Humanidades. Além de presencial, será transmitido ao vivo pelo canal do Youtube da UniFAI.

A abertura das palestras ficará a cargo da jornalista com pós-graduação em História da Arte pela Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP-SP), Prof.ª Esp. Márcia Molina Fonseca sobre “Mídias digitais e as mudanças no marketing e na comunicação”. A docente trabalha junto à rádio, jornais, revistas e na área de comunicação empresarial. Atualmente é apresentadora na Rádio Cultura FM.

O “Direito Digital e Sociedade 4.0: Novas Perspectivas” será o tema apresentado pelo graduado em Direito pela UniFAI, advogado e mestre em Educação, Prof. Me. José Eduardo Lourencini, que também é membro acadêmico associado da Academia Brasileira de Direito Civil.

O publicitário graduado pela Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), Prof. Me. Marco Antonio de Souza Filho, irá abordar sobre “A Transformação Digital do Marketing e dos Negócios”.

Marco Antonio é mestre em Gestão Competitiva pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (EAESP-FGV) e atuou por 10 anos na gestão de marketing e vendas de grandes marcas.

Palestras de Exatas e Agrárias

No último dia de Congressos, quinta-feira, 27, o ciclo de palestras será da área de Exatas e Agrárias, que pode ser acompanhada de forma presencial ou pelo Youtube da UniFAI.

Apresentada pelos agrônomos graduados pela UniFAI e sócio-proprietários na empresa WDR Agricultura de Precisão Ltda, Prof. Me. Willian E. Borin e Denins A. Lotti, o tema será sobre a “Correlação da tecnologia e a agricultura no século XXI”.

Já a “Agropecuária 4.0” será ministrada pela Prof.ª Ma. Nicole Colucci Tramonte, zootecnista e mestra em Genética Animal pela Unesp.

A palestra sobre “A importância da tecnologia nas rodovias e ferrovias para o Agronegócio” será apresentada por Welber José da Silva Pelarigo, graduado em Processamento de Dados com ênfase em Análise de Sistemas e pós-graduado em desenvolvimento e gerência de softwares e redes de computadores pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

O cronograma das apresentações de trabalhos está disponível em unifai.com.br/cic2022/cronograma.php