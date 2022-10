Congressos Científicos 2022 da UniFAI debatem sobre Evidências Científicas na Prática Profissional

A partir da próxima terça-feira, 1 de novembro, os comerciantes que desejarem participar do “Concurso Natal Mágico 2022” poderão efetuar a sua inscrição no Paço Municipal de maneira presencial ou pelo formulário que estará disponível no site da Prefeitura de Adamantina. As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de novembro.

No ato da inscrição presencial, os lojistas receberão um adesivo que deverá ser fixado na vitrine da loja ou em algum lugar visível, pois será um identificador dos participantes do concurso.

Aqueles que efetuarem a inscrição pela internet, deverão se dirigir ao Paço Municipal com o comprovante que será encaminhado para o e-mail cadastrado para fazer a retirada do adesivo.

“Reforçarmos que tanto presencial como pela internet, os participantes deverão apresentar o cartão CNPJ, pois o documento é o que diferencia o tamanho das empresas. Isso é necessário para a seleção entre os inscritos a fim de premiar as duas diferentes categorias”, explica a secretária de Desenvolvimento Econômico, Luciana Pereira.

Passado o período de inscrição, o julgamento das decorações acontecerá de 5 a 9 de dezembro e a cerimônia de premiação no dia 16 do mesmo mês. A iniciativa premiará os mais bem classificados com o valor de R$25 mil divididos entre os que ficarem em primeiro, segundo e terceiro lugar.

“A comissão julgadora já foi constituída por meio de decreto e conta com membros do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Conselho Municipal de Turismo e do Sistema S. Eles visitarão as lojas inscritas e reforçamos que elas coloquem o adesivo do Natal Mágico. Os jurados estarão avaliando os critérios de criatividade, beleza, originalidade e sustentabilidade ambiental”, afirma.

De acordo com a secretária, a ação tem como foco despertar o interesse do comércio para investir na decoração natalina luminosa em frente aos imóveis do comércio em geral, visando o embelezamento da cidade no período das festas comemorativas do Natal, despertando o interesse das pessoas em estar pelas ruas apreciando a decoração natalina e consequentemente fomentando o comércio local.

“Paralelamente a isso, estamos desenvolvendo diversas programações em parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo, com o objetivo de movimentar a cidade a fim de fazer com que as pessoas prestigiem o comércio. Entre as ações está o “acender das luzes de natal”, a tão aguardada chegada do Papai Noel, a premiação do concurso e, ainda, uma parada de natal. Convidamos os comerciantes a participar, pois a união dos esforços só faz com que o nosso município ganhe”, convida.

Mais informações a respeito do concurso podem ser obtidas no material de divulgação que está no protocolo do Paço Municipal, nas redes sociais da Prefeitura de Adamantina (@prefeitura.adamantina), e ainda, no site.