UniFAI registra quase 1,2 mil candidatos inscritos no Vestibular 2023

Com quase 1,2 mil candidatos inscritos, o Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) aplicou as provas do Vestibular 2023 na manhã deste domingo, 23, no Câmpus II (Av. Francisco Bellusci, nº 1000). A convocação para a matrícula estará disponível no próximo dia 31 em unifai.com.br/vestibular.

Com início às 9h e duração de quatro horas, as provas foram de conhecimentos gerais (valendo 60 pontos) e redação (20 pontos).

“Tivemos uma participação expressiva de candidatos com aumento da procura na maioria dos cursos. Para quem não pôde participar, realizaremos o processo seletivo simplificado por análise de histórico do ensino médio ou nota do ENEM em dezembro. A abertura de inscrição será nos próximos dias pelo site”, adianta a pró-reitora de Ensino, Prof.ª Dra. Fúlvia de Souza Veronez.

Nova estrutura para acolher acompanhantes

Nesta edição, a UniFAI preparou nova estrutura para acolher os acompanhantes dos candidatos e candidatas. Dessa vez, foi montada uma tenda dentro do Câmpus, onde funciona o estacionamento entre os blocos I e III.

De Bastos (SP), Mara Kazama esteve junto à família no aguardo da filha que fazia prova para o ingresso no curso de Arquitetura e Urbanismo. “Como mãe de candidata, me senti muito acolhida, porque já a levei a muitos lugares para fazer vestibular e nem todos acolhem os pais. Em alguns, precisamos esperar embaixo das árvores, dentro do carro. Gostei muito do Vestibular da UniFAI, pois proporcionou um local de conforto, onde deu para tomar água e descansar. Gosto da instituição porque quando minha filha fazia o ensino médio, veio participar do CIC UniFAI, então conhecemos toda a estrutura do local”, afirma.

Outro motivo que a trouxe para a UniFAI foi ter docentes que lecionaram para a filha no ensino médio que também atuam na instituição. “Ela tem bastante professores na UniFAI que deram aula para ela no Colégio Anglo de Bastos. Também tem os amigos. Indiquei para ela tentar a prova, por ser uma boa faculdade e ser próxima de nossa cidade”, conta.

Também de Bastos (SP), Claudinéia Ferreira Souza Mendes esteve no Câmpus II junto ao esposo e a filha, que cursa Tecnologia em Estética e Cosmética, para acompanhar o filho que prestou para Fisioterapia.

“Meus filhos escolheram a UniFAI por ser uma boa instituição, sempre falam bem. Gostamos muito da estrutura montada para acolher os pais. Meu filho começou o curso, mas preferiu trancar no começo da pandemia e seguiu estudando em casa. Agora, quer retomar”, diz.

Cursos

Há vagas para os bacharelados em Administração, Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Ciências Biológicas, Ciências Econômicas, Publicidade e Propaganda, Design, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Civil, Farmácia, Fisioterapia, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Química, Serviço Social.

As licenciaturas com vagas abertas para o ano letivo de 2023 são Ciências Biológicas, Educação Física, Geografia, História, Matemática, Pedagogia e Química.

Já os cursos tecnológicos são de Tecnologia em Agronegócio, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (TADS), Tecnologia em Estética e Cosmética e Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos.

Matrícula

A convocação para a matrícula será realizada conforme a classificação e se tornará pública no site da UniFAI em 31 de outubro.

O período de matrículas ocorrerá nos dias 3, 4 e 7 de novembro, das 9h às 12h e das 13h às 17 horas na secretaria do Câmpus I ou pelo site fai.com.br/vestibular-matricula/. Já para os candidatos chamados na lista de espera, a matrícula será realizada no dia 8 de novembro.