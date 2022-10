Acidente com ônibus deixa 2 feridos e interdita Rodovia Anhanguera em Ribeirão Preto, SP

Zezé Di Camargo estreou o seu projeto solo “Rústico – A Festa”, neste domingo (23), no CEL da OAB, em Aparecida de Goiânia (GO). O cantor, que pretende rodar o Brasil com o festival e receber colegas de outros gêneros musicais, fez uma apresentação de mais de duas horas com canções do álbum que dá nome à turnê e hits que marcaram a trajetória de sua dupla com o irmão Luciano. O evento contou ainda com Di Paulo e Paulino, DJ Marcos, Vini e Bisoli, Guilherme e Benuto. Na plateia, a família Camargo foi representada pela matriarca Helena, a mulher Graciele, os irmãos Emmanoel, Camarguinho, Walter e Marlene, e muitos sobrinhos, como Day (dupla com Lara, também presente), que fizeram coro àquele que seguiu o sonho de Francisco. Amigos famosos como Gustavo Moura e Rafael, Henrique Casttro e Dórico Reis prestigiaram o artista.

Durante a apresentação de “No Dia em que sai de casa”, Helena Camargo, mãe do cantor, levantou e foi à frente do palco. Os dois protagonizaram momento emocionante, que recebeu aplausos de uma plateia tocada pela amor de mãe e filho. “Passou um filme na cabeça, eu cantando olhando nos olhos da minha mãe e lembrando toda a nossa história e do meu pai Francisco”, afirma Zezé Di Camargo, que agitou a galera com seus singles mais recentes, como “Vou ter que tomar uma”, “Banalizaram”, “Pedras”, “Fraude” e “35 Latas de Cerveja”.

Antes de se apresentar em Goiânia, Zezé Di Camargo cantou com o irmão Luciano em Balneário Camboriú (21) e São José (22), em Santa Catarina.

Do seu projeto “Rústico”, os próximos eventos agendados são:

Dia 19/11

RECIFE | PE

Dia 25/11

FRANCA | SP

Dia 26/11

RIBEIRÃO PRETO | SP

DIA 14/01

SÃO PAULO | SP