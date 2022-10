Homem é preso após furtar lojas do comércio de Adamantina

Um homem foi preso na tarde de ontem (22), em Adamantina, acusado de furtar peças de roupas em lojas do comércio.



Os policiais foram acionados quando faziam patrulhamento pelo centro da cidade e informados por uma funcionária da loja de que o furto teria ocorrido.



O suspeito foi localizado, abordado e em seu poder estavam as peças furtadas.



A Polícia Militar informou que o homem teria confessado o furto e ainda dito que havia praticado o mesmo delito em data anterior.



Imagens de câmeras de segurança confirmaram a ação do autor que foi encaminhado para o Plantão da Polícia Civil e permaneceu à disposição da Justiça.