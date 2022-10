Congressos Científicos 2022 da UniFAI têm vagas remanescentes para minicursos gratuitos

O Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) está em contagem regressiva para a edição dos Congressos Científicos 2022 (Novo CIC UniFAI), com início na próxima segunda-feira, 24 de outubro, no Câmpus II, e encerramento dia 27. Além das tradicionais apresentações de trabalhos, haverá a oferta concomitante de diversos minicursos.

Há vagas gratuitas para quatro, dos oito a serem ministrados: Inovar para Empreender, Muito Além das Fake News, De Atenas à Sociedade 4.0: o Direito e suas perspectivas (Parte I e II), e Fotografia.

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (ProPPG), organizadora do evento, convida a comunidade a participar da palestra de abertura, marcada para o dia 24, às 20 horas.

A participação será do cardiologista José Nunes de Alencar Neto, autor do “Manual de Medicina baseada em evidências”, publicado em 2021 pela editora Sanar, e de outros três livros técnicos e diversos artigos em revistas de alto impacto na área de eletrocardiografia e eletrofisiologia.

Com o tema deste ano “Evidências Científicas na Prática Profissional, o 16º Congresso de Iniciação Científica de nível universitário (XVI CIC) é destinado a alunos de graduação, o 15º Congresso de Iniciação Científica é direcionado a estudantes dos ensinos Fundamental, Médio e Técnico (XV CIC Júnior), e a 12ª edição do Congresso de Pesquisa Científica é voltada a graduados, professores e pesquisadores (XII CPC).

Brindes aos congressistas

Todos os congressistas com trabalhos submetidos nos Congressos Científicos receberão brindes exclusivos. Aos inscritos no CIC Júnior será entregue uma camiseta de malha fria com o logo do congresso estampado. Os autores de trabalhos do CIC e CPC e todos os orientadores (CIC Júnior e CIC) serão presenteados com uma bolsa tiracolo em lona.

Os brindes serão distribuídos todos os dias do evento, mas sugerimos que venham retirar o seu logo no primeiro dia.

Programação dos minicursos

Terça-feira, dia 25, das 19h30 às 22h, o minicurso “Inovar para Empreender”, ministrado por Guilherme Ap. Soares da Silva, na Sala 11 do Bloco 1, visa discutir a importância e a necessidade da inovação para se tornar “um empreendedor de sucesso, buscando soluções para problemas existentes e gerando oportunidades de negócios”. Há 100 vagas.

Também no dia 25, das 19h30 às 22h, haverá o minicurso “Muito além das Fake News” ministrado pelo Prof. Dr. Estevão Zilioli no Laboratório de Informática 1 do Bloco I. O docente vai explicar o que caracteriza a desinformação, quais os diversos tipos presentes no cotidiano e como se espalha. Irá estimular a leitura reflexiva das mídias, por meio de técnicas usadas pelas agências de checagem. São disponibilizadas 25 vagas.

Ainda dia 25, das 19h30 às 22h, no auditório do Bloco V, haverá o minicurso “De Atenas à Sociedade 4.0: o Direito e suas perspectivas (Parte I e II)”. A primeira parte será ministrada pelo Prof. Dr. Geraldo Balestriero, quando será abordado o nascimento da Democracia e do Direito em Atenas, como destaque para o significado da democracia e a importância do teatro na formação do homem ateniense e a evolução do teatro dos festivais dedicados a Dionísio até seu colapso. Há 90 vagas.

A segunda parte do minicurso será realizada quinta-feira, dia 27, das 19h30 às 22h, também no auditório do Bloco V. Apresentada pelo Prof. Me. José Eduardo Lourencini, o objetivo será abordar os aspectos que fundamentam a chamada Sociedade 4.0 e o surgimento do Direito Digital, bem como sua aplicação nos mais variados ramos do Direito. Para isso, o docente irá expor sobre os aspectos constitucionais, o Marco Civil da Internet, os Crimes Digitais, Smart Contratcs, Marketplace e Startups, e os principais aspectos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Também são asseguradas 90 vagas.

Dia 26 ou 27, das 19h30 às 22h, na Sala 12 do Bloco I, no minicurso de “Fotografia” será ensinada a exploração das funções da câmera do celular a fim de melhorar a qualidade das fotos. O palestrante Bruno Providelo vai abordar conceitos como Fotometria, Foco e Nitidez, ISO, Balanço de Branco, Composição, Aplicativos para edição e outros. Todos os assuntos da Fotografia voltados especificamente para fotografia com celular. Foram disponibilizadas 30 vagas por dia.

Trabalhos inscritos

Do total de inscritos, 49% dos resumos são para a participação no CIC Júnior, 37% no CIC UniFAI e 13% no CPC. Os resumos aprovados serão publicados nos anais da Revista Omnia, periódico científico da UniFAI.

O cronograma das apresentações está disponível em unifai.com.br/cic2022/cronograma.php

Retomada

No CIC Júnior 2022 serão retomadas a VII Jornada de Lançamento de Foguetes e a V Jornada de Construção de Maquetes. O XVI CIC Universitário e o XII CPC terão quatro estruturas de trabalho disponíveis: trabalho científico, relato de caso, relato de experiência, e revisão de literatura, que poderão ser apresentados de forma oral ou pôster.

“Este ano o CIC chega de cara nova, com muitas novidades que a gente preparou com carinho para os nossos alunos e para toda a comunidade acadêmica de Adamantina e região”, afirma a pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, Prof.ª Dra. Márcia Zilioli Bellini.

Participação de 15 estados

As palestras seguidas de mesas-redondas, por área de conhecimento (exatas e agrárias, humanas, biológicas e da saúde), com profissionais renomados, serão transmitidas via YouTube da UniFAI Adamantina e telões ao lado do Auditório Miguel Reale.

Primando pela qualidade dos trabalhos, conforme a ProPPG, a nova edição registra participantes de 15 estados brasileiros: Amazonas, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, Ceará, Mato Grosso, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul.

A programação completa das palestras por área de conhecimento está disponível em fai.com.br/cic2022.

Premiação

Os primeiros colocados de cada categoria dos Congressos Científicos receberão smartphones, bicicleta e fones de ouvido Bluetooth.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail propesquisa@fai.com.br.