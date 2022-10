Com presença de 400 alunos, Medicina da UniFAI promove IV Jornada Acadêmica a todos os termos

O curso de Medicina do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) promoveu nesta terça e quarta-feira a IV Jornada Acadêmica. Realizada no auditório Miguel Reale, bloco I do Câmpus II, a atividade ocorreu em comemoração ao Dia do Médico, celebrado em 18 de outubro, e foi aberta a todos os termos do curso. Quatrocentos alunos participaram do evento.

Sob a coordenação da Prof.ª Dra. Daniela Vieira Buchaim, o evento contou com a colaboração do Centro Acadêmico de Medicina “Dr. César Marinho”, que atuou nas inscrições e no controle de presença.

“Com imenso prazer realizamos a IV Jornada Acadêmica do curso de Medicina/UniFAI, evento este que foi interrompido pela pandemia. Esse resgate é muito importante, pois é um momento de aprendizado e troca de experiência para nossos acadêmicos. Estamos muito felizes com o feedback positivo que tivemos, e aguardem: vem aí a V Jornada Acadêmica em 2023!”, ressalta a docente.

O coordenador do curso de Medicina, Prof. Dr. Miguel Ângelo De Marchi, afirma que a edição de retomada foi pensada para valorizar o Dia do Médico e, ao mesmo tempo, proporcionar assuntos de interesse ao aluno, tanto do 1º ano quanto para quem vai para o internato.

“Resolvemos trazer palestrantes, mediante consulta aos estudantes e o pessoal do CA sobre o que gostariam de ouvir. Toda a organização, convite aos palestrantes, nós da coordenação fizemos. A professora Daniela coordena junto a nós, em conjunto com o CA. Foi um evento bacana, onde docentes, coordenadores e o CA participaram”, comemora.

Palestras

Dia 18, a primeira palestra foi ministrada pelo Prof. Me. João Paulo Pilon, às 9h, sobre a História da Medicina e Papilomavírus Humano (HPV). Na sequência, às 14h, o médico Prof. Dr. Rogério Leone Buchaim, falou sobre “Inervação da face aplicada às Terapias por Fotobiomodulação com uso do laser de baixa potência”.

Dia 19 houve três palestrantes, o Prof. Dr. Uri A. P. Flato e a Prof.ª Ma. Adriana Flato que ministraram a respeito de Sepse e Ressuscitação Cardíaca (Integração Odontologia/Medicina), e o coordenador do curso, Prof. Dr. Miguel Ângelo De Marchi, ministrou sobre lesões cutâneas.